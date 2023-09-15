https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896544421.html
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS - РИА Новости, 15.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:45
2023-09-15T14:45
2023-09-15T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лисичанск
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской народной республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11865 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13019 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
Минобороны: ПВО России за сутки сбила 41 украинский дрон и три снаряда HIMARS