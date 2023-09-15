Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896544421.html
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS - РИА Новости, 15.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:45
2023-09-15T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лисичанск
технологии
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891124384_0:55:3249:1883_1920x0_80_0_0_580729851d1d9d5b6c95f15a9c1d5c3d.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской народной республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11865 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13019 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
лисичанск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891124384_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_028b3aa0583bed96ff2f1c36ac60a5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лисичанск, технологии, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Лисичанск, Технологии, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS

Минобороны: ПВО России за сутки сбила 41 украинский дрон и три снаряда HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО ВС РФ
Работа ПВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа ПВО ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской народной республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11865 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13019 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛисичанскТехнологииЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала