https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896544421.html

Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS - РИА Новости, 15.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:45

2023-09-15T14:45

2023-09-15T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

лисичанск

технологии

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891124384_0:55:3249:1883_1920x0_80_0_0_580729851d1d9d5b6c95f15a9c1d5c3d.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Малорязанцево, Лисичанск Луганской народной республики, Новоандреевка, Артемовск, Горловка Донецкой народной республики, Каменка-Днепровская, Пологи и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 467 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6800 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11865 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13019 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

лисичанск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, лисичанск, технологии, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины