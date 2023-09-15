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Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.09.2023

Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:45

2023-09-15T14:45

2023-09-15T14:45

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сообщило военное ведомство. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

днепропетровская область

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днепропетровская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф