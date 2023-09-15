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Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.09.2023
Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:45
2023-09-15T14:45
2023-09-15T14:45
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сообщило военное ведомство. Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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днепропетровская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области
Минобороны: ВС России уничтожили украинскую РЛС П-18 в Днепропетровской области