https://ria.ru/20230915/soyuz-1896609922.html
"Союз МС-24" стартовал с Байконура
"Союз МС-24" стартовал с Байконура - РИА Новости, 15.09.2023
"Союз МС-24" стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:48
2023-09-15T18:48
2023-09-15T18:50
космос - риа наука
байконур (город)
олег кононенко
николай чуб
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.Пуск был произведён со стартовой площадки №31. Меньше чем через 10 минут ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Время в пути составит чуть более трёх часов.В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полёт в карьере. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html
байконур (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб
"Союз МС-24" стартовал с Байконура
"Союз МС-24" с Кононенко, Чубом и О'Харой стартовал с Байконура
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
Пуск был произведён со стартовой площадки №31. Меньше чем через 10 минут ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Время в пути составит чуть более трёх часов.
В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
, а также американская астронавт Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полёт в карьере. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.
Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС