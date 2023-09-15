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"Союз МС-24" стартовал с Байконура - РИА Новости, 15.09.2023
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18:48 15.09.2023 (обновлено: 18:50 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/soyuz-1896609922.html
"Союз МС-24" стартовал с Байконура
"Союз МС-24" стартовал с Байконура - РИА Новости, 15.09.2023
"Союз МС-24" стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:48
2023-09-15T18:50
космос - риа наука
байконур (город)
олег кононенко
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.Пуск был произведён со стартовой площадки №31. Меньше чем через 10 минут ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Время в пути составит чуть более трёх часов.В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полёт в карьере. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
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космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб
"Союз МС-24" стартовал с Байконура

"Союз МС-24" с Кононенко, Чубом и О'Харой стартовал с Байконура

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб
Члены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и космонавт Роскосмоса Николай Чуб - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Члены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
Пуск был произведён со стартовой площадки №31. Меньше чем через 10 минут ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Время в пути составит чуть более трёх часов.
В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полёт в карьере. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.
Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС
11 сентября, 20:45
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Олег КононенкоНиколай Чуб
 
 
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