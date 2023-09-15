https://ria.ru/20230915/soyuz-1896609922.html

"Союз МС-24" стартовал с Байконура

"Союз МС-24" стартовал с Байконура - РИА Новости, 15.09.2023

"Союз МС-24" стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:48

2023-09-15T18:48

2023-09-15T18:50

космос - риа наука

байконур (город)

олег кононенко

николай чуб

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-24", на котором двое россиян и американка прилетят на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.Пуск был произведён со стартовой площадки №31. Меньше чем через 10 минут ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, он отделится от её третьей ступени и начнёт самостоятельный полёт к МКС. Время в пути составит чуть более трёх часов.В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавт Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полёт в карьере. Чуб и О'Хара летят в космос впервые.Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Командир российского отряда по итогам этого полёта станет первым человеком, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб