https://ria.ru/20230915/sovbez-1896465088.html
Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН
Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН - РИА Новости, 15.09.2023
Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН
Вопрос расширения состава Совета безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки в условиях формирования многополярного мира становится все... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:30
2023-09-15T10:30
2023-09-15T10:30
азия
африка
николай патрушев
совет безопасности оон
оон
в мире
латинская америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вопрос расширения состава Совета безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки в условиях формирования многополярного мира становится все более актуальным, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". "Не стоит забывать, что ООН остается основным механизмом диалога и координации государств по вопросам, требующим совместных действий, а в уставе организации уже заложен принцип многополярности на основе регионального представительства. В этой связи все актуальнее становится вопрос о расширении состава Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки", - указал Патрушев. В то же время США и их союзники, игнорируя цели и принципы устава ООН, стремятся подменить международное право "порядком, основанным на правилах", которые они сами же и определяют, отметил Патрушев. "В своих неоколониальных устремлениях Запад пытается развалить важнейшие, но неподконтрольные ему интеграционные объединения: АСЕАН, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС и другие, преследуя долгосрочную цель превращения самостоятельных государств в своих вассалов", - написал он. Но большинство стран осознает, какой деструктивный характер приобрела глобальная политика США и их сателлитов, насколько самоубийственным сегодня является бездумное подчинение Западу, что развитие человечества напрямую зависит от укрепления многополярного мира и сохранения традиционных нравственных ценностей, полагает Патрушев. По его оценке, для перехода к такому типу мироустройства сформировались объективные предпосылки, обусловленные глубоким социально-экономическим и политическим кризисом западного мира и стремительным развитием незападных обществ. "Есть и субъективные причины, выражающиеся в стремлении целого ряда игроков выстраивать глобальную архитектуру нового типа, в которой не будет места делению стран и народов на классы, типы и сорта", - добавил секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230910/reforma-1895345251.html
https://ria.ru/20230824/briks-1891938855.html
азия
африка
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_e331ea608dfbfcc9e59095fbc31194a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, африка, николай патрушев, совет безопасности оон, оон, в мире, латинская америка
Азия, Африка, Николай Патрушев, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Латинская Америка
Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН
Патрушев назвал вопрос расширения состава Совбеза ООН все более актуальным
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Вопрос расширения состава Совета безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки в условиях формирования многополярного мира становится все более актуальным, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик"
.
"Не стоит забывать, что ООН остается основным механизмом диалога и координации государств по вопросам, требующим совместных действий, а в уставе организации уже заложен принцип многополярности на основе регионального представительства. В этой связи все актуальнее становится вопрос о расширении состава Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки", - указал Патрушев.
Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН
В то же время США
и их союзники, игнорируя цели и принципы устава ООН, стремятся подменить международное право "порядком, основанным на правилах", которые они сами же и определяют, отметил Патрушев.
"В своих неоколониальных устремлениях Запад пытается развалить важнейшие, но неподконтрольные ему интеграционные объединения: АСЕАН, ШОС
, БРИКС
, СНГ
, ЕАЭС
и другие, преследуя долгосрочную цель превращения самостоятельных государств в своих вассалов", - написал он.
Но большинство стран осознает, какой деструктивный характер приобрела глобальная политика США и их сателлитов, насколько самоубийственным сегодня является бездумное подчинение Западу, что развитие человечества напрямую зависит от укрепления многополярного мира и сохранения традиционных нравственных ценностей, полагает Патрушев.
По его оценке, для перехода к такому типу мироустройства сформировались объективные предпосылки, обусловленные глубоким социально-экономическим и политическим кризисом западного мира и стремительным развитием незападных обществ.
"Есть и субъективные причины, выражающиеся в стремлении целого ряда игроков выстраивать глобальную архитектуру нового типа, в которой не будет места делению стран и народов на классы, типы и сорта", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Страны БРИКС поддержали реформу ООН