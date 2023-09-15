https://ria.ru/20230915/sovbez-1896465088.html

Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН

Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН - РИА Новости, 15.09.2023

Патрушев оценил возможность расширения состава Совбеза ООН

Вопрос расширения состава Совета безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки в условиях формирования многополярного мира становится все... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:30

2023-09-15T10:30

2023-09-15T10:30

азия

африка

николай патрушев

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вопрос расширения состава Совета безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки в условиях формирования многополярного мира становится все более актуальным, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". "Не стоит забывать, что ООН остается основным механизмом диалога и координации государств по вопросам, требующим совместных действий, а в уставе организации уже заложен принцип многополярности на основе регионального представительства. В этой связи все актуальнее становится вопрос о расширении состава Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки", - указал Патрушев. В то же время США и их союзники, игнорируя цели и принципы устава ООН, стремятся подменить международное право "порядком, основанным на правилах", которые они сами же и определяют, отметил Патрушев. "В своих неоколониальных устремлениях Запад пытается развалить важнейшие, но неподконтрольные ему интеграционные объединения: АСЕАН, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС и другие, преследуя долгосрочную цель превращения самостоятельных государств в своих вассалов", - написал он. Но большинство стран осознает, какой деструктивный характер приобрела глобальная политика США и их сателлитов, насколько самоубийственным сегодня является бездумное подчинение Западу, что развитие человечества напрямую зависит от укрепления многополярного мира и сохранения традиционных нравственных ценностей, полагает Патрушев. По его оценке, для перехода к такому типу мироустройства сформировались объективные предпосылки, обусловленные глубоким социально-экономическим и политическим кризисом западного мира и стремительным развитием незападных обществ. "Есть и субъективные причины, выражающиеся в стремлении целого ряда игроков выстраивать глобальную архитектуру нового типа, в которой не будет места делению стран и народов на классы, типы и сорта", - добавил секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230910/reforma-1895345251.html

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азия, африка, николай патрушев, совет безопасности оон, оон, в мире, латинская америка