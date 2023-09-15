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Венгрия и Болгария подписали соглашение, позволяющее обсудить закупку СПГ - РИА Новости, 15.09.2023
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02:14 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/soglashenie-1896436013.html
Венгрия и Болгария подписали соглашение, позволяющее обсудить закупку СПГ
Венгрия и Болгария подписали соглашение, позволяющее обсудить закупку СПГ - РИА Новости, 15.09.2023
Венгрия и Болгария подписали соглашение, позволяющее обсудить закупку СПГ
Энергокомпании Венгрии и Болгарии MVM CEEnergy и "Булгаргаз" подписали меморандум об укреплении сотрудничества, на основе которого будет обсуждаться закупка... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:14
2023-09-15T02:14
венгрия
болгария
будапешт
виктор орбан
джорджа мелони
румен радев
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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Энергокомпании Венгрии и Болгарии MVM CEEnergy и "Булгаргаз" подписали меморандум об укреплении сотрудничества, на основе которого будет обсуждаться закупка сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Венгрии Берталана Хаваши. Как сообщил Хаваши, в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, который принимал участие в V Демографическом саммите в Будапеште, стороны обсудили вопросы энергетики. "В рамках визита болгарского главы государства был подписан меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между "Булгаргазом" и MVM CEEnergy, а также их дочерними компаниями в сфере поставок и природного газа и торговли им в регионе Центрально-Восточной Европы и Юго-Восточной Европы. На основе этого стороны согласуют и обсудят договоры о закупке сжиженного природного газа и дальнейшей транспортировке и реализации природного газа", - говорится в сообщении. По словам пресс-секретаря, в четверг Орбан также обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони венгерско-итальянские отношения и вопросы нелегальной миграции. Кроме того, премьер Венгрии провел встречу с вице-президентом Танзании Филипом Мпанго, обсудив возможное развитие экономического сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, туризме, рыбном и водном хозяйстве. Мелони и Мпанго также принимали участие в Демографическом саммите. Венгрия ранее заключила договор со Словакией, Румынией, Болгарией и Грецией о создании так называемого "кольца солидарности" для поставки в Европу газа, в частности, из Азербайджана.
https://ria.ru/20230910/spg-1895271607.html
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венгрия, болгария, будапешт, виктор орбан, джорджа мелони, румен радев
Венгрия, Болгария, Будапешт, Виктор Орбан, Джорджа Мелони, Румен Радев
Венгрия и Болгария подписали соглашение, позволяющее обсудить закупку СПГ

MTI: компании MVM CEEnergy и "Булгаргаз" подписали меморандум о сотрудничестве

© iStock.com / KadnikovValeriiТанкер СПГ в море
Танкер СПГ в море - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / KadnikovValerii
Танкер СПГ в море . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Энергокомпании Венгрии и Болгарии MVM CEEnergy и "Булгаргаз" подписали меморандум об укреплении сотрудничества, на основе которого будет обсуждаться закупка сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Венгрии Берталана Хаваши.
Как сообщил Хаваши, в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, который принимал участие в V Демографическом саммите в Будапеште, стороны обсудили вопросы энергетики.
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"В рамках визита болгарского главы государства был подписан меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между "Булгаргазом" и MVM CEEnergy, а также их дочерними компаниями в сфере поставок и природного газа и торговли им в регионе Центрально-Восточной Европы и Юго-Восточной Европы. На основе этого стороны согласуют и обсудят договоры о закупке сжиженного природного газа и дальнейшей транспортировке и реализации природного газа", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря, в четверг Орбан также обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони венгерско-итальянские отношения и вопросы нелегальной миграции. Кроме того, премьер Венгрии провел встречу с вице-президентом Танзании Филипом Мпанго, обсудив возможное развитие экономического сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, туризме, рыбном и водном хозяйстве. Мелони и Мпанго также принимали участие в Демографическом саммите.
Венгрия ранее заключила договор со Словакией, Румынией, Болгарией и Грецией о создании так называемого "кольца солидарности" для поставки в Европу газа, в частности, из Азербайджана.
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