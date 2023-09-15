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Стали известны подробности о мужчине, задержанном в Москве за слив данных - РИА Новости, 15.09.2023
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16:25 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/sliv-1896578131.html
Стали известны подробности о мужчине, задержанном в Москве за слив данных
Стали известны подробности о мужчине, задержанном в Москве за слив данных - РИА Новости, 15.09.2023
Стали известны подробности о мужчине, задержанном в Москве за слив данных
Задержанный по подозрению в сливе конфиденциальных данных в Москве сотрудник одной из компаний по производству беспилотников работал сетевым инженером в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:25
2023-09-15T16:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Задержанный по подозрению в сливе конфиденциальных данных в Москве сотрудник одной из компаний по производству беспилотников работал сетевым инженером в "Кронштадте", сообщили в пятницу в пресс-службе компании. Ранее в пятницу источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет. По словам источника, мужчина имел доступ к "некой важной информации" о компании, которые выложил на портал Github. "Бывший сетевой инженер компании "Кронштадт" действительно осуществлял распространение сведений конфиденциального характера, находясь при исполнении должностных обязанностей. На сайт github.com он выкладывал составляющие коммерческую тайну персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним", - сообщили в пресс-службе. В компании отметили, что служба безопасности "Кронштадта" своевременно выявила правонарушение и предотвратила утечку сведений, составляющих коммерческую тайну. "В этой связи возбуждено уголовное дело - часть 2 статьи 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", - уточнили в "Кронштадте". При этом ранее источник РИА Новости говорил о возбуждении дела по другой статье - о "неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ" (часть 4 статьи 274.1 УК РФ). "Кронштадт" специализируется на разработке и производстве военных беспилотников различного класса. Одной из главной разработок компании является разведывательно-ударный беспилотник "Орион", который, в частности, применялся в зоне СВО. К актуальным проектам компании относится разработка ударных дронов "Сириус" и тяжелого БПЛА "Гром". GitHub - крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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Влада Копылова
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353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Стали известны подробности о мужчине, задержанном в Москве за слив данных

Мужчина, задержанный в Москве за слив данных, оказался сотрудником "Кронштадта"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Задержанный по подозрению в сливе конфиденциальных данных в Москве сотрудник одной из компаний по производству беспилотников работал сетевым инженером в "Кронштадте", сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников по подозрению в "сливе" данных в интернет. По словам источника, мужчина имел доступ к "некой важной информации" о компании, которые выложил на портал Github.
"Бывший сетевой инженер компании "Кронштадт" действительно осуществлял распространение сведений конфиденциального характера, находясь при исполнении должностных обязанностей. На сайт github.com он выкладывал составляющие коммерческую тайну персональные и технические учетные записи, а также действующие пароли к ним", - сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что служба безопасности "Кронштадта" своевременно выявила правонарушение и предотвратила утечку сведений, составляющих коммерческую тайну.
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"В этой связи возбуждено уголовное дело - часть 2 статьи 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", - уточнили в "Кронштадте".
При этом ранее источник РИА Новости говорил о возбуждении дела по другой статье - о "неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ" (часть 4 статьи 274.1 УК РФ).
"Кронштадт" специализируется на разработке и производстве военных беспилотников различного класса. Одной из главной разработок компании является разведывательно-ударный беспилотник "Орион", который, в частности, применялся в зоне СВО. К актуальным проектам компании относится разработка ударных дронов "Сириус" и тяжелого БПЛА "Гром".
GitHub - крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
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