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В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2023
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России
Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:12
2023-09-15T19:12
2023-09-15T19:12
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои слова, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Ответственность за данное правонарушение предусмотрена часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал Гладилину Ю. А. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы. По данным пресс-службы судебной системы, в июне 2023 года Гладилина разместила в социальной сети сообщения с "негативными высказываниями в адрес Вооруженных сил РФ, осуществляющих специальную военную операцию". В июне в СМИ публиковалась информация о том, что женщина в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. Позже появилось видео с извинениями, где Юлия объясняет произошедшее стрессом и называет произошедшее "большой ошибкой". Также медсестра добавила, что она "полностью поддерживает СВО". В случае повторной дискредитации вооруженных сил РФ, возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
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происшествия, россия, курск, здоровье - общество, курская область
Происшествия, Россия, Курск, Здоровье - Общество, Курская область
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России
В Курске суд оштрафовал медсестру за дискредитацию ВС России
ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости.
Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои слова, сообщили
в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
«
"Ответственность за данное правонарушение предусмотрена часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал Гладилину Ю. А. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы.
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По данным пресс-службы судебной системы, в июне 2023 года Гладилина разместила в социальной сети сообщения с "негативными высказываниями в адрес Вооруженных сил РФ, осуществляющих специальную военную операцию".
В июне в СМИ публиковалась информация о том, что женщина в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. Позже появилось видео с извинениями, где Юлия объясняет произошедшее стрессом и называет произошедшее "большой ошибкой". Также медсестра добавила, что она "полностью поддерживает СВО".
В случае повторной дискредитации вооруженных сил РФ, возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС