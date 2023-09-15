https://ria.ru/20230915/shtraf-1896613257.html

В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России

В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2023

В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России

Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:12

2023-09-15T19:12

2023-09-15T19:12

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курск

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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои слова, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Ответственность за данное правонарушение предусмотрена часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал Гладилину Ю. А. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы. По данным пресс-службы судебной системы, в июне 2023 года Гладилина разместила в социальной сети сообщения с "негативными высказываниями в адрес Вооруженных сил РФ, осуществляющих специальную военную операцию". В июне в СМИ публиковалась информация о том, что женщина в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. Позже появилось видео с извинениями, где Юлия объясняет произошедшее стрессом и называет произошедшее "большой ошибкой". Также медсестра добавила, что она "полностью поддерживает СВО". В случае повторной дискредитации вооруженных сил РФ, возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

https://ria.ru/20230906/prokopeva-1894470020.html

https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html

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происшествия, россия, курск, здоровье - общество, курская область