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В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2023
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19:12 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/shtraf-1896613257.html
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 15.09.2023
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России
Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:12
2023-09-15T19:12
происшествия
россия
курск
здоровье - общество
курская область
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои слова, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "Ответственность за данное правонарушение предусмотрена часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал Гладилину Ю. А. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы. По данным пресс-службы судебной системы, в июне 2023 года Гладилина разместила в социальной сети сообщения с "негативными высказываниями в адрес Вооруженных сил РФ, осуществляющих специальную военную операцию". В июне в СМИ публиковалась информация о том, что женщина в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. Позже появилось видео с извинениями, где Юлия объясняет произошедшее стрессом и называет произошедшее "большой ошибкой". Также медсестра добавила, что она "полностью поддерживает СВО". В случае повторной дискредитации вооруженных сил РФ, возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
https://ria.ru/20230906/prokopeva-1894470020.html
https://ria.ru/20230901/kurshin-1893604144.html
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происшествия, россия, курск, здоровье - общество, курская область
Происшествия, Россия, Курск, Здоровье - Общество, Курская область
В Курске оштрафовали медсестру за дискредитацию ВС России

В Курске суд оштрафовал медсестру за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВОРОНЕЖ, 15 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска оштрафовал медсестру Юлию Гладилину, которая негативно высказалась о Вооруженных силах РФ в социальных сетях и извинилась за свои слова, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
«
"Ответственность за данное правонарушение предусмотрена часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал Гладилину Ю. А. виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы.
Журналистка Светлана Прокопьева (иноагент) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Журналистку Прокопьеву* обвинили в дискредитации российской армии
6 сентября, 11:06
По данным пресс-службы судебной системы, в июне 2023 года Гладилина разместила в социальной сети сообщения с "негативными высказываниями в адрес Вооруженных сил РФ, осуществляющих специальную военную операцию".
В июне в СМИ публиковалась информация о том, что женщина в интернете оскорбляла участников СВО, заявляла о ненависти к ним, с пренебрежением и цинизмом говорила о гибели бойцов. Позже появилось видео с извинениями, где Юлия объясняет произошедшее стрессом и называет произошедшее "большой ошибкой". Также медсестра добавила, что она "полностью поддерживает СВО".
В случае повторной дискредитации вооруженных сил РФ, возбуждается уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Андрей Куршин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Источник: администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС
1 сентября, 11:18
 
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