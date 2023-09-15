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И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек" - РИА Новости, 15.09.2023
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Культура
 
18:19 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/serialy-1896582325.html
И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек"
И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек" - РИА Новости, 15.09.2023
И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек"
В Москве прошла премьера сериала "Папины дочки. Новые". В кинотеатре "Художественный" собрались все герои ситкома: и первые, и их преемники. Как прошло светское РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:19
2023-09-15T18:19
культура
фото
андрей леонов
нонна гришаева
мирослава карпович
кино и сериалы
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве прошла премьера сериала "Папины дочки. Новые". В кинотеатре "Художественный" собрались все герои ситкома: и первые, и их преемники. Как прошло светское событие – в фотоленте РИА Новости.
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96
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фото, фото, андрей леонов, нонна гришаева, мирослава карпович, кино и сериалы
Культура, Фото, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Кино и сериалы

И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек"

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве прошла премьера сериала "Папины дочки. Новые". В кинотеатре "Художественный" собрались все герои ситкома: и первые, и их преемники. Как прошло светское событие – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Папины дочки. Новые" – это продолжение оригинального сериала. Только теперь в центре сюжета – семья Васильевых. Это Веник, Даша Васнецова и их четыре дочери: Соня, Лиза, Диана и Арина.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

"Папины дочки. Новые" – это продолжение оригинального сериала. Только теперь в центре сюжета – семья Васильевых. Это Веник, Даша Васнецова и их четыре дочери: Соня, Лиза, Диана и Арина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Конечно, не обойдется и без семьи Васнецовых.

К своим ролям вернулись Андрей Леонов – Сергей Васнецов, Нонна Гришаева – Людмила Васнецова, Мирослава Карпович – Маша Васнецова, Дарья Мельникова – Женя Васнецова, Елизавета Арзамасова – Галина Сергеевна и Екатерина Старшова – Пуговка.

Кроме того, будут и Ольга Волкова – бабушка первых "папиных дочек" и прабабушка новых.

И "аллигатор" – олигарх в исполнении Александра Олешко.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Конечно, не обойдется и без семьи Васнецовых.

К своим ролям вернулись Андрей Леонов – Сергей Васнецов, Нонна Гришаева – Людмила Васнецова, Мирослава Карпович – Маша Васнецова, Дарья Мельникова – Женя Васнецова, Елизавета Арзамасова – Галина Сергеевна и Екатерина Старшова – Пуговка.

Кроме того, будут и Ольга Волкова – бабушка первых "папиных дочек" и прабабушка новых.

И "аллигатор" – олигарх в исполнении Александра Олешко.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Особо фанаты сериала ждали возвращения героини Тамары Кожемятько, которая стала мемом.

К этой роли вернулась актриса Татьяна Орлова.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Особо фанаты сериала ждали возвращения героини Тамары Кожемятько, которая стала мемом.

К этой роли вернулась актриса Татьяна Орлова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Правда, персонажи оригинального ситкома покажут себя в новых ролях. Ведь дочки стали тетями, а Сергей и Людмила – бабушкой и дедушкой.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Правда, персонажи оригинального ситкома покажут себя в новых ролях. Ведь дочки стали тетями, а Сергей и Людмила – бабушкой и дедушкой.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Роль Веника исполнит так же Филипп Бледный.

Он признался, что его герой будет не таким, как персонаж Андрея Леонова.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Роль Веника исполнит так же Филипп Бледный.

Он признался, что его герой будет не таким, как персонаж Андрея Леонова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Да и проблемы актуализировали, а дочки Веника покажут современные характеры детей и подростков.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Да и проблемы актуализировали, а дочки Веника покажут современные характеры детей и подростков.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Будет и знакомая мелодия оригинального сюжета, но вот текст саундтрека чуть поменяли.

Новую песню исполнила, как и 16 лет назад, группа "Уматурман".

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Будет и знакомая мелодия оригинального сюжета, но вот текст саундтрека чуть поменяли.

Новую песню исполнила, как и 16 лет назад, группа "Уматурман".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сериал выйдет на СТС 18 сентября. В первом сезоне будет 20 серий.

Премьера сериала Папины дочки. Новые

Сериал выйдет на СТС 18 сентября. В первом сезоне будет 20 серий.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 8
 
КультураФотоАндрей ЛеоновНонна ГришаеваМирослава КарповичКино и сериалы
 
 
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