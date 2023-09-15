И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек"

"Папины дочки. Новые" – это продолжение оригинального сериала. Только теперь в центре сюжета – семья Васильевых. Это Веник, Даша Васнецова и их четыре дочери: Соня, Лиза, Диана и Арина.
"Папины дочки. Новые" – это продолжение оригинального сериала. Только теперь в центре сюжета – семья Васильевых. Это Веник, Даша Васнецова и их четыре дочери: Соня, Лиза, Диана и Арина.
Конечно, не обойдется и без семьи Васнецовых.
К своим ролям вернулись Андрей Леонов – Сергей Васнецов, Нонна Гришаева – Людмила Васнецова, Мирослава Карпович – Маша Васнецова, Дарья Мельникова – Женя Васнецова, Елизавета Арзамасова – Галина Сергеевна и Екатерина Старшова – Пуговка.
Кроме того, будут и Ольга Волкова – бабушка первых "папиных дочек" и прабабушка новых.
И "аллигатор" – олигарх в исполнении Александра Олешко.
Конечно, не обойдется и без семьи Васнецовых.
К своим ролям вернулись Андрей Леонов – Сергей Васнецов, Нонна Гришаева – Людмила Васнецова, Мирослава Карпович – Маша Васнецова, Дарья Мельникова – Женя Васнецова, Елизавета Арзамасова – Галина Сергеевна и Екатерина Старшова – Пуговка.
Кроме того, будут и Ольга Волкова – бабушка первых "папиных дочек" и прабабушка новых.
И "аллигатор" – олигарх в исполнении Александра Олешко.
Особо фанаты сериала ждали возвращения героини Тамары Кожемятько, которая стала мемом.
К этой роли вернулась актриса Татьяна Орлова.
Особо фанаты сериала ждали возвращения героини Тамары Кожемятько, которая стала мемом.
К этой роли вернулась актриса Татьяна Орлова.
Правда, персонажи оригинального ситкома покажут себя в новых ролях. Ведь дочки стали тетями, а Сергей и Людмила – бабушкой и дедушкой.
Правда, персонажи оригинального ситкома покажут себя в новых ролях. Ведь дочки стали тетями, а Сергей и Людмила – бабушкой и дедушкой.
Роль Веника исполнит так же Филипп Бледный.
Он признался, что его герой будет не таким, как персонаж Андрея Леонова.
Роль Веника исполнит так же Филипп Бледный.
Он признался, что его герой будет не таким, как персонаж Андрея Леонова.
Да и проблемы актуализировали, а дочки Веника покажут современные характеры детей и подростков.
Да и проблемы актуализировали, а дочки Веника покажут современные характеры детей и подростков.
Будет и знакомая мелодия оригинального сюжета, но вот текст саундтрека чуть поменяли.
Новую песню исполнила, как и 16 лет назад, группа "Уматурман".
Будет и знакомая мелодия оригинального сюжета, но вот текст саундтрека чуть поменяли.
Новую песню исполнила, как и 16 лет назад, группа "Уматурман".
Сериал выйдет на СТС 18 сентября. В первом сезоне будет 20 серий.
Сериал выйдет на СТС 18 сентября. В первом сезоне будет 20 серий.