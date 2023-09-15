https://ria.ru/20230915/serialy-1896582325.html

И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек"

И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек" - РИА Новости, 15.09.2023

И новые, и первые: как прошла светская премьера "Папиных дочек"

В Москве прошла премьера сериала "Папины дочки. Новые". В кинотеатре "Художественный" собрались все герои ситкома: и первые, и их преемники. Как прошло светское РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:19

2023-09-15T18:19

2023-09-15T18:19

культура

фото

андрей леонов

нонна гришаева

мирослава карпович

кино и сериалы

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве прошла премьера сериала "Папины дочки. Новые". В кинотеатре "Художественный" собрались все герои ситкома: и первые, и их преемники. Как прошло светское событие – в фотоленте РИА Новости.

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

фото, фото, андрей леонов, нонна гришаева, мирослава карпович, кино и сериалы