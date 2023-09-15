https://ria.ru/20230915/samostoyatelnost-1896461825.html

Патрушев назвал Европу американским вассалом

Патрушев назвал Европу американским вассалом - РИА Новости, 15.09.2023

Патрушев назвал Европу американским вассалом

Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном, в том числе, чтобы ослабить Европу, и ей, нынешнему вассалу США, предстоит изрядно потрудиться,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:15

2023-09-15T10:15

2023-09-15T10:15

николай патрушев

европа

сша

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном, в том числе, чтобы ослабить Европу, и ей, нынешнему вассалу США, предстоит изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Европа, которую в последнее время будоражит стремление к суверенитету (его еще называют "стратегической автономией"), также представляет все большую угрозу для гегемонии США. Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном не только с целью нанести стратегическое поражение России, но и ослабить Европу, где ранее первую скрипку играла Германия", - написал Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". "Очевидно, что уже в обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе, согласившейся стать американским вассалом, нужно будет еще изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность", - добавил он.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

европа

сша

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Влада Копылова

николай патрушев, европа, сша