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Патрушев назвал Европу американским вассалом - РИА Новости, 15.09.2023
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10:15 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/samostoyatelnost-1896461825.html
Патрушев назвал Европу американским вассалом
Патрушев назвал Европу американским вассалом - РИА Новости, 15.09.2023
Патрушев назвал Европу американским вассалом
Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном, в том числе, чтобы ослабить Европу, и ей, нынешнему вассалу США, предстоит изрядно потрудиться,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:15
2023-09-15T10:15
николай патрушев
европа
сша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном, в том числе, чтобы ослабить Европу, и ей, нынешнему вассалу США, предстоит изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Европа, которую в последнее время будоражит стремление к суверенитету (его еще называют "стратегической автономией"), также представляет все большую угрозу для гегемонии США. Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном не только с целью нанести стратегическое поражение России, но и ослабить Европу, где ранее первую скрипку играла Германия", - написал Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". "Очевидно, что уже в обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе, согласившейся стать американским вассалом, нужно будет еще изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность", - добавил он.
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николай патрушев, европа, сша
Николай Патрушев, Европа, США
Патрушев назвал Европу американским вассалом

Патрушев: Европе надо потрудиться ради геополитической самостоятельности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном, в том числе, чтобы ослабить Европу, и ей, нынешнему вассалу США, предстоит изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Европа, которую в последнее время будоражит стремление к суверенитету (его еще называют "стратегической автономией"), также представляет все большую угрозу для гегемонии США. Конфликт на Украине был организован Вашингтоном и Лондоном не только с целью нанести стратегическое поражение России, но и ослабить Европу, где ранее первую скрипку играла Германия", - написал Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик".
"Очевидно, что уже в обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе, согласившейся стать американским вассалом, нужно будет еще изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность", - добавил он.
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