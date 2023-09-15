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Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском - РИА Новости, 15.09.2023
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09:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/samolet-1896457924.html
Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском
Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском - РИА Новости, 15.09.2023
Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском
Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что принял решение о приземлении на грунт, РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:40
2023-09-15T09:40
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
происшествия
новосибирск
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что принял решение о приземлении на грунт, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся", - сказал Белов в эфире "России 24". Он добавил, что объяснил ситуацию диспетчеру и провел брифинг со вторым пилотом о том, что необходимо найти сверху площадку для безопасной посадки, потому что "задача стояла сохранить жизни и здоровье пассажиров". По словам пилота, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с данным отказом, а также аварийные эвакуации. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
https://ria.ru/20230914/a320-1896302258.html
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аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , происшествия, новосибирск, уральские авиалинии
Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области , Происшествия, Новосибирск, Уральские авиалинии
Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском

Пилот Белов рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанкЧлены экипажа самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", Сергей Белов —слева
Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, Сергей Белов —слева - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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Члены экипажа самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", Сергей Белов —слева
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что принял решение о приземлении на грунт, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
"Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся", - сказал Белов в эфире "России 24".
Он добавил, что объяснил ситуацию диспетчеру и провел брифинг со вторым пилотом о том, что необходимо найти сверху площадку для безопасной посадки, потому что "задача стояла сохранить жизни и здоровье пассажиров".
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Авиакомпания показала кадры с места посадки A320 в поле под Новосибирском
14 сентября, 13:13
По словам пилота, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с данным отказом, а также аварийные эвакуации.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской областиПроисшествияНовосибирскУральские авиалинии
 
 
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