https://ria.ru/20230915/samolet-1896457924.html

Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском

Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском - РИА Новости, 15.09.2023

Пилот рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что принял решение о приземлении на грунт, РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:40

2023-09-15T09:40

2023-09-15T09:40

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

происшествия

новосибирск

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что принял решение о приземлении на грунт, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. "Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся", - сказал Белов в эфире "России 24". Он добавил, что объяснил ситуацию диспетчеру и провел брифинг со вторым пилотом о том, что необходимо найти сверху площадку для безопасной посадки, потому что "задача стояла сохранить жизни и здоровье пассажиров". По словам пилота, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с данным отказом, а также аварийные эвакуации. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.

https://ria.ru/20230914/a320-1896302258.html

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , происшествия, новосибирск, уральские авиалинии