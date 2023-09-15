Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/rubl-1896584200.html
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля
Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:44
2023-09-15T16:44
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_49fb0526bff72b5f454e7d3eb0df9c08.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1 миллиарда долларов в прошлом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "И отток капитала, тоже об этом есть частые вопросы, насколько отток капитала был фактором ослабления курса. Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый. Тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году. И если смотреть на данные платежного баланса, на финансовый счет без учета резервов, то за восемь месяцев этого года это 28,6 миллиарда долларов, а в прошлом году было 195,1 (миллиарда долларов - ред.)", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Точно так же приобретение чистых иностранных активов в этом году тоже было меньше. Поэтому, это влияет на курс, но это влияние, конечно, меньше, чем остальные факторы", - добавила она.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896583583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac5959f0e93dc7a060e3883bbf2be751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля

Набиуллина: отток капитала стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1 миллиарда долларов в прошлом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"И отток капитала, тоже об этом есть частые вопросы, насколько отток капитала был фактором ослабления курса. Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый. Тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году. И если смотреть на данные платежного баланса, на финансовый счет без учета резервов, то за восемь месяцев этого года это 28,6 миллиарда долларов, а в прошлом году было 195,1 (миллиарда долларов - ред.)", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Алексей Заботкин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Заботкин допустил, что Центробанк снизит ключевую ставку в 2024 году
Вчера, 16:42
«
"Точно так же приобретение чистых иностранных активов в этом году тоже было меньше. Поэтому, это влияет на курс, но это влияние, конечно, меньше, чем остальные факторы", - добавила она.
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала