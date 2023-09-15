https://ria.ru/20230915/rubl-1896584200.html
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля
Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:44
2023-09-15T16:44
2023-09-15T16:44
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1 миллиарда долларов в прошлом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "И отток капитала, тоже об этом есть частые вопросы, насколько отток капитала был фактором ослабления курса. Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый. Тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году. И если смотреть на данные платежного баланса, на финансовый счет без учета резервов, то за восемь месяцев этого года это 28,6 миллиарда долларов, а в прошлом году было 195,1 (миллиарда долларов - ред.)", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Точно так же приобретение чистых иностранных активов в этом году тоже было меньше. Поэтому, это влияет на курс, но это влияние, конечно, меньше, чем остальные факторы", - добавила она.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896583583.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля
Набиуллина: отток капитала стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым