https://ria.ru/20230915/rubl-1896584200.html

Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля

Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина назвала один из факторов ослабления рубля

Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:44

2023-09-15T16:44

2023-09-15T16:44

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за восемь месяцев этого года он составил 28,6 миллиарда долларов против 195,1 миллиарда долларов в прошлом году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "И отток капитала, тоже об этом есть частые вопросы, насколько отток капитала был фактором ослабления курса. Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый. Тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году. И если смотреть на данные платежного баланса, на финансовый счет без учета резервов, то за восемь месяцев этого года это 28,6 миллиарда долларов, а в прошлом году было 195,1 (миллиарда долларов - ред.)", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Точно так же приобретение чистых иностранных активов в этом году тоже было меньше. Поэтому, это влияет на курс, но это влияние, конечно, меньше, чем остальные факторы", - добавила она.

https://ria.ru/20230915/tsb-1896583583.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)