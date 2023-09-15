https://ria.ru/20230915/rubl-1896562345.html
Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу
Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу
Предложение со стороны банка ВТБ ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу - мера не эффективная и "не сработает" с точки зрения влияния на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:39
2023-09-15T15:39
2023-09-15T15:56
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предложение со стороны банка ВТБ ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу - мера не эффективная и "не сработает" с точки зрения влияния на валютные курсы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.В понедельник глава ВТБ Андрей Костин заявил, что России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту - в 100 миллионов рублей в месяц, что может позитивно сказаться на курсе рубля."На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной", - сказала Набиуллина, комментируя предложение Костина.В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
https://ria.ru/20230907/valyuta-1894810782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу
Набиуллина: лимиты на вывод физическими лицами рублей за границу не сработают
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предложение со стороны банка ВТБ ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу - мера не эффективная и "не сработает" с точки зрения влияния на валютные курсы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
В понедельник глава ВТБ Андрей Костин
заявил, что России
следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту - в 100 миллионов рублей в месяц, что может позитивно сказаться на курсе рубля.
"На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной", - сказала Набиуллина, комментируя предложение Костина.
В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты