https://ria.ru/20230915/rubl-1896562345.html

Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу

Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина выступила против лимита на вывод физлицами рублей за границу

Предложение со стороны банка ВТБ ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу - мера не эффективная и "не сработает" с точки зрения влияния на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:39

2023-09-15T15:39

2023-09-15T15:56

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предложение со стороны банка ВТБ ввести лимиты на вывод физлицами рублевых средств за границу - мера не эффективная и "не сработает" с точки зрения влияния на валютные курсы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.В понедельник глава ВТБ Андрей Костин заявил, что России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту - в 100 миллионов рублей в месяц, что может позитивно сказаться на курсе рубля."На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной", - сказала Набиуллина, комментируя предложение Костина.В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

https://ria.ru/20230907/valyuta-1894810782.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)