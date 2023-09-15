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Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
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12:31 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/putin-1896497059.html
Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин
Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин
Европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование, страна восстановила все компетенции, сдвинула график на несколько месяцев,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:31
2023-09-15T12:31
экономика
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование, страна восстановила все компетенции, сдвинула график на несколько месяцев, появились новые инженерные компетенции, заявил президент России Владимир Путин. "Европейские компании отказали поставлять оборудование. Ну и компетенции, они рассчитывали, что у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, на несколько месяцев. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в ближайшее время... Мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин подчеркнул, что европейские компании заявили о том, что они вынуждены были прекратить работу с Россией, а сейчас несут огромные убытки, сокращают персонал.
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экономика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин

Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование, страна восстановила все компетенции, сдвинула график на несколько месяцев, появились новые инженерные компетенции, заявил президент России Владимир Путин.
"Европейские компании отказали поставлять оборудование. Ну и компетенции, они рассчитывали, что у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, на несколько месяцев. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в ближайшее время... Мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин подчеркнул, что европейские компании заявили о том, что они вынуждены были прекратить работу с Россией, а сейчас несут огромные убытки, сокращают персонал.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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ЭкономикаБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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