https://ria.ru/20230915/putin-1896497059.html

Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин

Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Европа отказалась поставлять России энергооборудование, заявил Путин

Европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование, страна восстановила все компетенции, сдвинула график на несколько месяцев,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:31

2023-09-15T12:31

2023-09-15T12:31

экономика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование, страна восстановила все компетенции, сдвинула график на несколько месяцев, появились новые инженерные компетенции, заявил президент России Владимир Путин. "Европейские компании отказали поставлять оборудование. Ну и компетенции, они рассчитывали, что у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, на несколько месяцев. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в ближайшее время... Мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин подчеркнул, что европейские компании заявили о том, что они вынуждены были прекратить работу с Россией, а сейчас несут огромные убытки, сокращают персонал.

https://ria.ru/20230728/slozhnosti-1886814687.html

белоруссия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко