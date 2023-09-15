https://ria.ru/20230915/psb-1896467970.html

ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР в рамках господдержки МСП

ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР в рамках господдержки МСП - РИА Новости, 15.09.2023

ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР в рамках господдержки МСП

ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке в объеме 35 миллионов рублей компании из Луганской Народной Республики, которая занимается поставкой продуктов... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:41

2023-09-15T10:41

2023-09-15T10:41

россия

луганская народная республика

псб (банк псб)

кредит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке в объеме 35 миллионов рублей компании из Луганской Народной Республики, которая занимается поставкой продуктов питания в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины, сообщает пресс-служба банка. Кредит выдан в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах, по субсидируемой Минэкономразвития ставке. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП, говорится в сообщении. "Кредитование от ПСБ открывает новые возможности для развития малого и среднего бизнеса Республики, а значит - для роста всей экономики региона. Доступное финансирование простимулирует развитие целого ряда отраслей, в которых занят малый и средний бизнес, - производство и торговля, сфера услуг, транспорт и логистика, медицинские, образовательные услуги. Ускоренное развитие бизнеса будет способствовать созданию новых рабочих мест, обеспечит рост производства необходимых населению товаров и услуг, что в свою очередь приведет к росту потребления и окажет положительный эффект на экономику региона в целом", - цитирует пресс-служба слова управляющего Луганским филиалом ПСБ Дмитрия Чайкина.

https://ria.ru/20230912/psb-1895853433.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, луганская народная республика, псб (банк псб), кредит