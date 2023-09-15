https://ria.ru/20230915/psb-1896467970.html
ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР в рамках господдержки МСП
ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР в рамках господдержки МСП - РИА Новости, 15.09.2023
ПСБ выдал первый льготный кредит бизнесу в ЛНР в рамках господдержки МСП
ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке в объеме 35 миллионов рублей компании из Луганской Народной Республики, которая занимается поставкой продуктов... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:41
2023-09-15T10:41
2023-09-15T10:41
россия
луганская народная республика
псб (банк псб)
кредит
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке в объеме 35 миллионов рублей компании из Луганской Народной Республики, которая занимается поставкой продуктов питания в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины, сообщает пресс-служба банка. Кредит выдан в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах, по субсидируемой Минэкономразвития ставке. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП, говорится в сообщении. "Кредитование от ПСБ открывает новые возможности для развития малого и среднего бизнеса Республики, а значит - для роста всей экономики региона. Доступное финансирование простимулирует развитие целого ряда отраслей, в которых занят малый и средний бизнес, - производство и торговля, сфера услуг, транспорт и логистика, медицинские, образовательные услуги. Ускоренное развитие бизнеса будет способствовать созданию новых рабочих мест, обеспечит рост производства необходимых населению товаров и услуг, что в свою очередь приведет к росту потребления и окажет положительный эффект на экономику региона в целом", - цитирует пресс-служба слова управляющего Луганским филиалом ПСБ Дмитрия Чайкина.
https://ria.ru/20230912/psb-1895853433.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, псб (банк псб), кредит
Россия, Луганская Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ), Кредит
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке в объеме 35 миллионов рублей компании из Луганской Народной Республики, которая занимается поставкой продуктов питания в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины, сообщает пресс-служба банка.
Кредит выдан в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах, по субсидируемой Минэкономразвития
ставке. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП, говорится в сообщении.
ПСБ: новые механизмы проектного финансирования будут стимулом КРТ
"Кредитование от ПСБ открывает новые возможности для развития малого и среднего бизнеса Республики, а значит - для роста всей экономики региона. Доступное финансирование простимулирует развитие целого ряда отраслей, в которых занят малый и средний бизнес, - производство и торговля, сфера услуг, транспорт и логистика, медицинские, образовательные услуги. Ускоренное развитие бизнеса будет способствовать созданию новых рабочих мест, обеспечит рост производства необходимых населению товаров и услуг, что в свою очередь приведет к росту потребления и окажет положительный эффект на экономику региона в целом", - цитирует пресс-служба слова управляющего Луганским филиалом ПСБ Дмитрия Чайкина.