https://ria.ru/20230915/programma-1896494873.html
Власти скорректировали программу по переселению соотечественников
Власти скорректировали программу по переселению соотечественников - РИА Новости, 15.09.2023
Власти скорректировали программу по переселению соотечественников
Правительство РФ скорректировало программу по содействию переселению из-за рубежа в Россию соотечественников, с 2024 году они будут должны подтверждать знание... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:24
2023-09-15T12:24
2023-09-15T13:22
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ скорректировало программу по содействию переселению из-за рубежа в Россию соотечественников, с 2024 году они будут должны подтверждать знание русского языка, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Соответствующее постановление подписано."Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком", - говорится в документе. Однако есть исключения."Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана", - отмечается в постановлении.Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения, как сообщается, необходимо будет иметь документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком.
https://ria.ru/20230915/putin-1896496769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, белоруссия, в мире
Россия, Украина, Белоруссия, В мире
Власти скорректировали программу по переселению соотечественников
Участников программы переселения из-за рубежа обяжут подтверждать знание языка
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ скорректировало программу по содействию переселению из-за рубежа в Россию соотечественников, с 2024 году они будут должны подтверждать знание русского языка, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Соответствующее постановление подписано.
«
"Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию
из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком", - говорится в документе. Однако есть исключения.
"Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии
, Молдавии
, Украины
и Казахстана", - отмечается в постановлении.
Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения, как сообщается, необходимо будет иметь документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.
При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком.
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