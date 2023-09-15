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В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП - РИА Новости, 15.09.2023
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07:35 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/proezd-1896447437.html
В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП
В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП - РИА Новости, 15.09.2023
В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП
Проезжая часть в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, где произошло ДТП, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T07:35
2023-09-15T07:35
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проезжая часть в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, где произошло ДТП, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что водитель машины не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Дептранс также опубликовал видео аварии, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. "Проезжая часть на 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36с1) освобождена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП

Проезжая часть на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве освобождена после ДТП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проезжая часть в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, где произошло ДТП, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что водитель машины не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Дептранс также опубликовал видео аварии, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении.
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"Проезжая часть на 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36с1) освобождена", - говорится в сообщении.
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествия
 
 
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