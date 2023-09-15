https://ria.ru/20230915/proezd-1896447437.html

В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП

В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП - РИА Новости, 15.09.2023

В центре Москвы освободили проезжую часть после ДТП

Проезжая часть в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, где произошло ДТП, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:35

2023-09-15T07:35

2023-09-15T07:35

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проезжая часть в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице, где произошло ДТП, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что водитель машины не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Дептранс также опубликовал видео аварии, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. "Проезжая часть на 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36с1) освобождена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html

москва

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2023

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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия