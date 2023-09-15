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Решение проблем дольщиков и развитие экономики станут ключевыми задачами МО

Решение проблем дольщиков и развитие экономики станут ключевыми задачами МО - РИА Новости, 15.09.2023

Решение проблем дольщиков и развитие экономики станут ключевыми задачами МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания в Мособлдуме назвал ключевыми задачами региона развитие экономики и решение всех проблем обманутых... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:04

2023-09-15T16:04

2023-09-15T16:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания в Мособлдуме назвал ключевыми задачами региона развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков, сообщил телеканал "360".По его словам, к концу этого года в Московской области не должно остаться ни одного обманутого дольщика. За это направление отвечает первый заместитель председателя областного правительства Максим Фомин."Мы с вами на протяжении как минимум 10 лет слышим проблему обманутых дольщиков. Этот вопрос требовал огромных усилий и поддержки нашего президента. На федеральном уровне создали институт, который предполагает решение проблем дольщиков во всей стране. На основании поручения президента в этом году мы должны будем и достроить дома, и завершить выплаты всем, кто пострадал в разные годы в разных городах. К этой точке мы идем, и очень хочется перелистнуть эту страницу", – сказал Воробьев.В пятницу, 15 сентября, огласили новый состав правительства Подмосковья. На должность вице-губернатора назначили Романа Каратаева."Это повышение связано с задачами, которые для всех нас очевидны. Огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности. Вместе с правоохранительным блоком эту работу мы будем продолжать", – сообщил губернатор.Наталия Масленкина в свою очередь будет заниматься вопросами экономики. Ее задача, по словам Воробьева, обеспечить максимальную эффективность, взаимодействие всего, что связано с финансами, торгами, экспертизой.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)