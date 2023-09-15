https://ria.ru/20230915/primore-1896448408.html
Зампреда правительства Приморья отстранили от должности
Зампреда правительства Приморья отстранили от должности - РИА Новости, 15.09.2023
Зампреда правительства Приморья отстранили от должности
Глава Приморья Олег Кожемяко уволил заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова за то, что тот не разрешил проблемную ситуацию с пайщиками... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T07:48
2023-09-15T07:48
2023-09-15T07:48
русский (остров)
приморский край
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
российская академия наук
"дом.рф"
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко уволил заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова за то, что тот не разрешил проблемную ситуацию с пайщиками ЖСК "Остров" на острове Русском, который строится с 2012 года, сообщает правительство региона. "Губернатор Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова. Чиновник не справился с решением проблемы пайщиков ЖСК "Остров" в обозначенные сроки", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, в ЖСК до сих пор не сданы все объекты. На видео в Telegram-канале краевых властей Кожемяко рассказал, что Петров поехал встречаться с пайщиками. "Там вопрос сложный тем, что председатель кооператива сам не хочет отдавать ключи, якобы он не уверен в том, что они выплатили свои паи. Это в корне ситуация неправильная… Вина его (Петрова) в том, что он ситуацию не отрегулировал до конца, доложил, что там все нормально. Мы там побываем, в том числе с прокуратурой. Прокуратура окажет юридическую помощь и поддержку. Граждане должны получить ключи, им обещали это сделать давным-давно", - отметил губернатор на видео. По его словам, вопросом теперь будет заниматься глава краевого минстроя Виталий Блоцкий. ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили свыше 40 гектаров земли из федеральной собственности. Общее число пайщиков "Острова" — 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, но в 2018 году оно было заморожено из-за проблем генподрядчика - ООО "ИСК "Аркада". Средства для завершения стройки выделила компания "Дом.РФ". Дома начали сдавать в конце 2022 года.
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русский (остров), приморский край, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, "дом.рф"
Русский (остров), Приморский край, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет, Российская академия наук, "Дом.РФ"
Зампреда правительства Приморья отстранили от должности
Зампреда правительства Приморья уволили из-за проблемы пайщиков ЖСК "Остров"
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости.
Глава Приморья Олег Кожемяко уволил заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова за то, что тот не разрешил проблемную ситуацию с пайщиками ЖСК "Остров" на острове Русском, который строится с 2012 года, сообщает
правительство региона.
«
"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова. Чиновник не справился с решением проблемы пайщиков ЖСК "Остров" в обозначенные сроки", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в ЖСК до сих пор не сданы все объекты.
На видео в Telegram-канале краевых властей Кожемяко рассказал, что Петров поехал встречаться с пайщиками.
"Там вопрос сложный тем, что председатель кооператива сам не хочет отдавать ключи, якобы он не уверен в том, что они выплатили свои паи. Это в корне ситуация неправильная… Вина его (Петрова) в том, что он ситуацию не отрегулировал до конца, доложил, что там все нормально. Мы там побываем, в том числе с прокуратурой. Прокуратура окажет юридическую помощь и поддержку. Граждане должны получить ключи, им обещали это сделать давным-давно", - отметил губернатор на видео.
По его словам, вопросом теперь будет заниматься глава краевого минстроя Виталий Блоцкий.
ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
) и Дальневосточного отделения РАН
, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили свыше 40 гектаров земли из федеральной собственности. Общее число пайщиков "Острова" — 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, но в 2018 году оно было заморожено из-за проблем генподрядчика - ООО "ИСК "Аркада". Средства для завершения стройки выделила компания "Дом.РФ
". Дома начали сдавать в конце 2022 года.
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