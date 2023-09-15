https://ria.ru/20230915/primore-1896448408.html

Зампреда правительства Приморья отстранили от должности

Зампреда правительства Приморья отстранили от должности - РИА Новости, 15.09.2023

Зампреда правительства Приморья отстранили от должности

Глава Приморья Олег Кожемяко уволил заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова за то, что тот не разрешил проблемную ситуацию с пайщиками... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:48

2023-09-15T07:48

2023-09-15T07:48

русский (остров)

приморский край

олег кожемяко

дальневосточный федеральный университет

российская академия наук

"дом.рф"

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко уволил заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова за то, что тот не разрешил проблемную ситуацию с пайщиками ЖСК "Остров" на острове Русском, который строится с 2012 года, сообщает правительство региона. "Губернатор Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности заместителя председателя правительства региона Михаила Петрова. Чиновник не справился с решением проблемы пайщиков ЖСК "Остров" в обозначенные сроки", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, в ЖСК до сих пор не сданы все объекты. На видео в Telegram-канале краевых властей Кожемяко рассказал, что Петров поехал встречаться с пайщиками. "Там вопрос сложный тем, что председатель кооператива сам не хочет отдавать ключи, якобы он не уверен в том, что они выплатили свои паи. Это в корне ситуация неправильная… Вина его (Петрова) в том, что он ситуацию не отрегулировал до конца, доложил, что там все нормально. Мы там побываем, в том числе с прокуратурой. Прокуратура окажет юридическую помощь и поддержку. Граждане должны получить ключи, им обещали это сделать давным-давно", - отметил губернатор на видео. По его словам, вопросом теперь будет заниматься глава краевого минстроя Виталий Блоцкий. ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили свыше 40 гектаров земли из федеральной собственности. Общее число пайщиков "Острова" — 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, но в 2018 году оно было заморожено из-за проблем генподрядчика - ООО "ИСК "Аркада". Средства для завершения стройки выделила компания "Дом.РФ". Дома начали сдавать в конце 2022 года.

https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html

русский (остров)

приморский край

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русский (остров), приморский край, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, "дом.рф"