https://ria.ru/20230915/premiya-1896440102.html

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году - РИА Новости, 15.09.2023

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году

Шнобелевская премия в области химии и геологии была вручена за объяснение того, почему многие учёные любят лизать камни, сообщается на сайте премии. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T04:43

2023-09-15T04:43

2023-09-15T04:43

шнобелевская премия

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Шнобелевская премия в области химии и геологии была вручена за объяснение того, почему многие учёные любят лизать камни, сообщается на сайте премии. Очередная 33-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-Нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, сообщили организаторы. Премию в области литературы присудили за изучение ощущений, которые люди испытывают, когда повторяют слово "много" много раз. Эксперименты по оживлению мертвых пауков для их использования в качестве механических инструментов захвата удостоились награды по машиностроению. Премию в области общественного здравоохранения присудили за изобретение Стэнфордского туалета - устройства, использующего различные технологии, включая тест-полоску для анализа мочи, систему компьютерного зрения для анализа испражнений и телекоммуникационную связь для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком. Среди прочего, изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперед, заслужило вручения авторами премии награды по коммуникации. Премия в области медицины была присуждена за использование трупов для исследования того, существует ли равное количество волос в каждой из двух ноздрей человека. В то же время эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды принесли авторам указанного исследования награду в области питания. Премия в области образования была присуждена за "методическое" изучение скуки учителей и студентов. Награда в области психологии была присуждена за эксперименты на городской улице, целью которых было выяснение того, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят других прохожих, смотрящих вверх. Выходящее за рамки привычного измерение степени "влияния половой активности анчоусов" на перемешивание воды в океане принесло авторам исследования премию в области физики. Шнобелевская премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом - задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

https://ria.ru/20230411/nauka-1864193059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230914/inoplanetyane-1896381774.html

https://ria.ru/20230912/trud-1895887441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шнобелевская премия