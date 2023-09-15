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Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья
Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:09
2023-09-15T13:09
2023-09-15T13:09
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа Каратаева до должности вице-губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости. "Сделаю акцент, акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них – это вице-губернатор Каратаев Роман Александрович. Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны. Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены, и где мы активно работаем", - отметил Воробьев. Сейчас Каратаев занимает должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья. Также губернатор предложил на должность заместителя председателя правительства региона Наталию Масленкину, занимающую должность министра экономики и финансов Московской области. Помимо этого, Воробьев озвучил предложение о назначении на пост первого заместителя председателя правительства области Максима Фомина, занимающего должность заместителя председателя правительства региона.
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896468743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, политика, правительство московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Политика, Правительство Московской области
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа Каратаева до должности вице-губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости.
"Сделаю акцент, акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них – это вице-губернатор Каратаев Роман Александрович. Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны. Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены, и где мы активно работаем", - отметил Воробьев.
Сейчас Каратаев занимает должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья
.
Также губернатор предложил на должность заместителя председателя правительства региона Наталию Масленкину, занимающую должность министра экономики и финансов Московской области. Помимо этого, Воробьев озвучил предложение о назначении на пост первого заместителя председателя правительства области Максима Фомина, занимающего должность заместителя председателя правительства региона.
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья