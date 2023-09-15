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Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
13:09 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/povyshenie-1896510513.html
Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья
Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023
Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:09
2023-09-15T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
политика
правительство московской области
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа Каратаева до должности вице-губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости. "Сделаю акцент, акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них – это вице-губернатор Каратаев Роман Александрович. Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны. Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены, и где мы активно работаем", - отметил Воробьев. Сейчас Каратаев занимает должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья. Также губернатор предложил на должность заместителя председателя правительства региона Наталию Масленкину, занимающую должность министра экономики и финансов Московской области. Помимо этого, Воробьев озвучил предложение о назначении на пост первого заместителя председателя правительства области Максима Фомина, занимающего должность заместителя председателя правительства региона.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, политика, правительство московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Политика, Правительство Московской области

Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа Каратаева до должности вице-губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости.
"Сделаю акцент, акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них – это вице-губернатор Каратаев Роман Александрович. Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны. Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены, и где мы активно работаем", - отметил Воробьев.
Сейчас Каратаев занимает должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Также губернатор предложил на должность заместителя председателя правительства региона Наталию Масленкину, занимающую должность министра экономики и финансов Московской области. Помимо этого, Воробьев озвучил предложение о назначении на пост первого заместителя председателя правительства области Максима Фомина, занимающего должность заместителя председателя правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Воробьев сегодня представит структуру правительства Подмосковья
Вчера, 10:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПолитикаПравительство Московской области
 
 
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