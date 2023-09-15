https://ria.ru/20230915/povyshenie-1896510513.html

Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья

Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья - РИА Новости, 15.09.2023

Воробьев предложил повысить Каратаева до вице-губернатора Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:09

2023-09-15T13:09

2023-09-15T13:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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правительство московской области

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе внеочередного заседания Мособлдумы внес предложение о повышении зампредседателя правительства Подмосковья Романа Каратаева до должности вице-губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости. "Сделаю акцент, акцент на трех позициях, которые предполагают изменения. Первое из них – это вице-губернатор Каратаев Роман Александрович. Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны. Сегодня в рамках его полномочий предполагается очень важное направление как на территории Подмосковья, так и на прилегающих территориях, которые также за нами закреплены, и где мы активно работаем", - отметил Воробьев. Сейчас Каратаев занимает должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья. Также губернатор предложил на должность заместителя председателя правительства региона Наталию Масленкину, занимающую должность министра экономики и финансов Московской области. Помимо этого, Воробьев озвучил предложение о назначении на пост первого заместителя председателя правительства области Максима Фомина, занимающего должность заместителя председателя правительства региона.

https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896468743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, политика, правительство московской области