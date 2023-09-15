https://ria.ru/20230915/pomosch-1896456362.html
Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью
Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью - РИА Новости, 15.09.2023
Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью
Россия направит несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:24
2023-09-15T09:24
2023-09-15T09:25
в мире
россия
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750545_0:209:2000:1333_1920x0_80_0_0_aa2befa80f236f520d1ac664594567b9.jpg
ТУНИС, 15 сен - РИА Новости. Россия направит несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин."В соответствии с поручением президента В.В.Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии. Это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую - необходимое оборудование, одеяла, палатки и др. После тщательной подготовительной работы практическая фаза операции начинается 15 сентября. Ливийская сторона оказывает нам полное содействие", - сказал российский дипломат.В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами.По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
https://ria.ru/20230915/oon-1896436460.html
россия
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895750545_91:0:1868:1333_1920x0_80_0_0_6f7ac181ba3ad8ee374ae321d3fbeb6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ливия
Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью
Россия направит несколько самолетов с помощью в пострадавшую от наводнения Ливию
ТУНИС, 15 сен - РИА Новости. Россия направит несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин.
«
"В соответствии с поручением президента В.В.Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии. Это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую - необходимое оборудование, одеяла, палатки и др. После тщательной подготовительной работы практическая фаза операции начинается 15 сентября. Ливийская сторона оказывает нам полное содействие", - сказал российский дипломат.
В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне
является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами.
По данным местного отделения Красного Полумесяца
, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.
Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
ООН будет ежемесячно оказывать помощь пострадавшим от наводнений ливийцам