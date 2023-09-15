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Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью

Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью - РИА Новости, 15.09.2023

Россия направит в Ливию несколько самолетов с гумпомощью

Россия направит несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:24

2023-09-15T09:24

2023-09-15T09:25

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ТУНИС, 15 сен - РИА Новости. Россия направит несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Айдар Аганин."В соответствии с поручением президента В.В.Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии. Это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую - необходимое оборудование, одеяла, палатки и др. После тщательной подготовительной работы практическая фаза операции начинается 15 сентября. Ливийская сторона оказывает нам полное содействие", - сказал российский дипломат.В среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами.По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, ливия