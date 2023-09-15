https://ria.ru/20230915/pomosch-1896123027.html

"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта

"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта - РИА Новости, 15.09.2023

"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта

Дроны-камикадзе, пикапы, бани из морских контейнеров — фонд, созданный предпринимателем из Луги Евгением Голубом, помогает бойцам СВО. Проект поддержали и... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:05

надежные люди

луга

донбасс

россия

помощь

общество

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Дроны-камикадзе, пикапы, бани из морских контейнеров — фонд, созданный предпринимателем из Луги Евгением Голубом, помогает бойцам СВО. Проект поддержали и местные власти, и другие неравнодушные люди. Как действуют волонтеры — в репортаже РИА Новости."Полет согласован"Никита из Луги давно интересуется инженерной настройкой дронов. Подключился к инициативной группе одним из первых."Модернизируем конструкцию и прошивку на базе уже готовых гражданских коптеров. Там система закрытая, поэтому разбираем, отключаем некоторые функции, чтобы техника полноценно работала. Также делаем FPV-дроны-камикадзе. Их преимущество — скорость и маневренность", — вводит он в курс дела.В месяц выпускают по 50-70 аппаратов. Могли бы больше, но приходится долго ждать комплектующие — все под заказ. "FPV изготавливаем в разных модификациях — отличаются по тактико-техническим характеристикам. Например, семидюймовые поднимают боеприпас весом в два килограмма, девятидюймовые — три-четыре, — объясняет инженер. — Пользуются спросом и обычные "разведчики", с помощью которых бойцы просто осматриваются, прощупывают обстановку".Прежде чем отправить дрон на фронт, технику тщательно тестируют. Площадку для испытаний согласуют с администрацией города. Местные жители, увидев в небе "птицу", тут же информируют об этом чиновников и полицию. Там успокаивают бдительных: "Полет разрешен".Бойцы, в свою очередь, делятся кадрами применения аппаратов в боевой обстановке, предлагают способы доработки. В планах волонтеров — производство крупных дронов. ВСУ в последнее время активно используют так называемую бабу-ягу — сельскохозяйственные коптеры, переделанные под боевые задачи. Такие способны нести заряды весом 40-50 килограммов. "Соорудить аналог несложно. Ждем комплектующие", — уточняет Никита."Своих не бросаем"Вся гуманитарная помощь — за счет сборов. Активно помогают региональные предприятия, бизнесмены. Евгений Голуб основал общественное движение "Своих не бросаем" еще в 2014-м — поддерживал ополчение и беженцев. Когда боевые действия стихли, приостановил работу. С началом СВО возобновил. Организовывал выезды в Донбасс с гуманитарным грузом. Подключились жители Луги и окрестностей."Прежде всего занялись подразделениями, которые базируются у нас в Луге. На первых порах везли все подряд. Теперь решаем конкретные задачи. Выходим на командиров, выясняем, в чем нуждаются", — говорит Голуб.В марте 2022-го командир одного из подразделений рассказал, что очень нужны пикапы. Евгений приступил к поиску подержанных. "А затем осенило: почему бы не переделать "Ниву" в пикап? Все же она шустрее импортной. И отремонтировать ее в случае чего куда проще. Первую машину "пилили" дня три, потом за день справлялись. И сами вкладывались, и люди деньгами помогали. Некоторые передали свои авто безвозмездно, — вспоминает Голуб. — Уже десятки таких "Нив" отправили на фронт".Бизнесмен убежден, что быт бойцов необходимо обустроить по максимуму. "Все устают и морально, и физически. Солдат должен быть в тепле, накормлен. И не ломать голову после боевых выходов, как и где помыться", — подчеркивает он.Поэтому волонтеры соорудили из морских контейнеров бани. Каждая весом под три тонны, на четырех человек."Со скамейками, системой вентиляции и электричеством. Сделано все качественно. Бани закапывают под землю, сверху обкладывают мешками. Так безопасно. Когда привезли на фронт первую, командир бригады передал ее отличившемуся подразделению. А ребята счастливы — живут в полевых условиях, искупаться толком негде. Слух разошелся, там очереди выстраиваются", — продолжает Голуб.Три бани уже в зоне СВО, еще одна на подходе."Следует запастись терпением"Еще одна разработка — маскировочные сети, вплетенные в сетку-рабицу. "Глава города Юрий Намлиев в свой отпуск отправился на фронт, встретился с ребятами, чтобы узнать, в чем есть нужда, — рассказывает бизнесмен. — Там захотели протянуть сеть над позициями, чтобы и от вражеских коптеров со сбросами защищала, и позиции скрывала. Намлиев, вернувшись, заказал у местного завода рабицу с маленькими ячейками. Затем волонтеры их замаскировали. Такие сети пользуются спросом".В Донбасс волонтеры выезжают раз в месяц с гуманитарным грузом на пять-шесть миллионов. Передают и посылки от родных. В целях безопасности все проверяют."В Луге сложно найти хоть одну семью, в которой не было бы участника СВО. Потому и отклик большой, — поясняет Голуб. — У нас и школы участвуют. К примеру, на уроках труда дети шьют дождевики. Пишут письма, мастерят поделки. Дико порой видеть по новостям, что где-то запрещают обсуждать тему СВО с детьми".К лужским волонтерам обращаются многие. Однако удовлетворить каждый запрос нереально. "Некоторые, конечно, обижаются. Мы, мол, "не свои, что ли". Целой армии мы помочь не сможем. Но хочется поддерживать эффективно, а не для галочки", — подчеркивает бизнесмен.Он считает, что подобные организации должны быть во всех регионах. Боевые действия в разгаре — значит, потребности бойцов не уменьшатся.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

луга, донбасс, россия, помощь, общество