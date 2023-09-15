Рейтинг@Mail.ru
"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:00 15.09.2023 (обновлено: 08:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/pomosch-1896123027.html
"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта
"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта - РИА Новости, 15.09.2023
"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта
Дроны-камикадзе, пикапы, бани из морских контейнеров — фонд, созданный предпринимателем из Луги Евгением Голубом, помогает бойцам СВО. Проект поддержали и... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:00
2023-09-15T08:05
надежные люди
луга
донбасс
россия
помощь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Дроны-камикадзе, пикапы, бани из морских контейнеров — фонд, созданный предпринимателем из Луги Евгением Голубом, помогает бойцам СВО. Проект поддержали и местные власти, и другие неравнодушные люди. Как действуют волонтеры — в репортаже РИА Новости."Полет согласован"Никита из Луги давно интересуется инженерной настройкой дронов. Подключился к инициативной группе одним из первых."Модернизируем конструкцию и прошивку на базе уже готовых гражданских коптеров. Там система закрытая, поэтому разбираем, отключаем некоторые функции, чтобы техника полноценно работала. Также делаем FPV-дроны-камикадзе. Их преимущество — скорость и маневренность", — вводит он в курс дела.В месяц выпускают по 50-70 аппаратов. Могли бы больше, но приходится долго ждать комплектующие — все под заказ. "FPV изготавливаем в разных модификациях — отличаются по тактико-техническим характеристикам. Например, семидюймовые поднимают боеприпас весом в два килограмма, девятидюймовые — три-четыре, — объясняет инженер. — Пользуются спросом и обычные "разведчики", с помощью которых бойцы просто осматриваются, прощупывают обстановку".Прежде чем отправить дрон на фронт, технику тщательно тестируют. Площадку для испытаний согласуют с администрацией города. Местные жители, увидев в небе "птицу", тут же информируют об этом чиновников и полицию. Там успокаивают бдительных: "Полет разрешен".Бойцы, в свою очередь, делятся кадрами применения аппаратов в боевой обстановке, предлагают способы доработки. В планах волонтеров — производство крупных дронов. ВСУ в последнее время активно используют так называемую бабу-ягу — сельскохозяйственные коптеры, переделанные под боевые задачи. Такие способны нести заряды весом 40-50 килограммов. "Соорудить аналог несложно. Ждем комплектующие", — уточняет Никита."Своих не бросаем"Вся гуманитарная помощь — за счет сборов. Активно помогают региональные предприятия, бизнесмены. Евгений Голуб основал общественное движение "Своих не бросаем" еще в 2014-м — поддерживал ополчение и беженцев. Когда боевые действия стихли, приостановил работу. С началом СВО возобновил. Организовывал выезды в Донбасс с гуманитарным грузом. Подключились жители Луги и окрестностей.&quot;Прежде всего занялись подразделениями, которые базируются у нас в Луге. На первых порах везли все подряд. Теперь решаем конкретные задачи. Выходим на командиров, выясняем, в чем нуждаются&quot;, — говорит Голуб.В марте 2022-го командир одного из подразделений рассказал, что очень нужны пикапы. Евгений приступил к поиску подержанных. &quot;А затем осенило: почему бы не переделать &quot;Ниву&quot; в пикап? Все же она шустрее импортной. И отремонтировать ее в случае чего куда проще. Первую машину &quot;пилили&quot; дня три, потом за день справлялись. И сами вкладывались, и люди деньгами помогали. Некоторые передали свои авто безвозмездно, — вспоминает Голуб. — Уже десятки таких &quot;Нив&quot; отправили на фронт&quot;.Бизнесмен убежден, что быт бойцов необходимо обустроить по максимуму. "Все устают и морально, и физически. Солдат должен быть в тепле, накормлен. И не ломать голову после боевых выходов, как и где помыться", — подчеркивает он.Поэтому волонтеры соорудили из морских контейнеров бани. Каждая весом под три тонны, на четырех человек."Со скамейками, системой вентиляции и электричеством. Сделано все качественно. Бани закапывают под землю, сверху обкладывают мешками. Так безопасно. Когда привезли на фронт первую, командир бригады передал ее отличившемуся подразделению. А ребята счастливы — живут в полевых условиях, искупаться толком негде. Слух разошелся, там очереди выстраиваются", — продолжает Голуб.Три бани уже в зоне СВО, еще одна на подходе."Следует запастись терпением"Еще одна разработка — маскировочные сети, вплетенные в сетку-рабицу. "Глава города Юрий Намлиев в свой отпуск отправился на фронт, встретился с ребятами, чтобы узнать, в чем есть нужда, — рассказывает бизнесмен. — Там захотели протянуть сеть над позициями, чтобы и от вражеских коптеров со сбросами защищала, и позиции скрывала. Намлиев, вернувшись, заказал у местного завода рабицу с маленькими ячейками. Затем волонтеры их замаскировали. Такие сети пользуются спросом".В Донбасс волонтеры выезжают раз в месяц с гуманитарным грузом на пять-шесть миллионов. Передают и посылки от родных. В целях безопасности все проверяют.&quot;В Луге сложно найти хоть одну семью, в которой не было бы участника СВО. Потому и отклик большой, — поясняет Голуб. — У нас и школы участвуют. К примеру, на уроках труда дети шьют дождевики. Пишут письма, мастерят поделки. Дико порой видеть по новостям, что где-то запрещают обсуждать тему СВО с детьми&quot;.К лужским волонтерам обращаются многие. Однако удовлетворить каждый запрос нереально. "Некоторые, конечно, обижаются. Мы, мол, "не свои, что ли". Целой армии мы помочь не сможем. Но хочется поддерживать эффективно, а не для галочки", — подчеркивает бизнесмен.Он считает, что подобные организации должны быть во всех регионах. Боевые действия в разгаре — значит, потребности бойцов не уменьшатся.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html
луга
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луга, донбасс, россия, помощь, общество
Надежные люди, Луга, Донбасс, Россия, Помощь, Общество
"Такого не ждали". На что пошли жители Ленобласти ради фронта

Бизнесмен из Ленобласти наладил поставку помощи в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Дроны-камикадзе, пикапы, бани из морских контейнеров — фонд, созданный предпринимателем из Луги Евгением Голубом, помогает бойцам СВО. Проект поддержали и местные власти, и другие неравнодушные люди. Как действуют волонтеры — в репортаже РИА Новости.

"Полет согласован"

Никита из Луги давно интересуется инженерной настройкой дронов. Подключился к инициативной группе одним из первых.
"Модернизируем конструкцию и прошивку на базе уже готовых гражданских коптеров. Там система закрытая, поэтому разбираем, отключаем некоторые функции, чтобы техника полноценно работала. Также делаем FPV-дроны-камикадзе. Их преимущество — скорость и маневренность", — вводит он в курс дела.
© Фото предоставил Евгений Голуб Процесс сборки
Процесс сборки
© Фото предоставил Евгений Голуб
Процесс сборки
В месяц выпускают по 50-70 аппаратов. Могли бы больше, но приходится долго ждать комплектующие — все под заказ. "FPV изготавливаем в разных модификациях — отличаются по тактико-техническим характеристикам. Например, семидюймовые поднимают боеприпас весом в два килограмма, девятидюймовые — три-четыре, — объясняет инженер. — Пользуются спросом и обычные "разведчики", с помощью которых бойцы просто осматриваются, прощупывают обстановку".
Прежде чем отправить дрон на фронт, технику тщательно тестируют. Площадку для испытаний согласуют с администрацией города. Местные жители, увидев в небе "птицу", тут же информируют об этом чиновников и полицию. Там успокаивают бдительных: "Полет разрешен".
Бойцы, в свою очередь, делятся кадрами применения аппаратов в боевой обстановке, предлагают способы доработки. В планах волонтеров — производство крупных дронов. ВСУ в последнее время активно используют так называемую бабу-ягу — сельскохозяйственные коптеры, переделанные под боевые задачи. Такие способны нести заряды весом 40-50 килограммов. "Соорудить аналог несложно. Ждем комплектующие", — уточняет Никита.
© Фото предоставил Евгений Голуб Дроны
Дроны
© Фото предоставил Евгений Голуб
Дроны

"Своих не бросаем"

Вся гуманитарная помощь — за счет сборов. Активно помогают региональные предприятия, бизнесмены. Евгений Голуб основал общественное движение "Своих не бросаем" еще в 2014-м — поддерживал ополчение и беженцев. Когда боевые действия стихли, приостановил работу. С началом СВО возобновил. Организовывал выезды в Донбасс с гуманитарным грузом. Подключились жители Луги и окрестностей.
«

"Прежде всего занялись подразделениями, которые базируются у нас в Луге. На первых порах везли все подряд. Теперь решаем конкретные задачи. Выходим на командиров, выясняем, в чем нуждаются", — говорит Голуб.

В марте 2022-го командир одного из подразделений рассказал, что очень нужны пикапы. Евгений приступил к поиску подержанных.
© Фото предоставил Евгений Голуб Переделанные "Нивы"
Переделанные Нивы
© Фото предоставил Евгений Голуб
Переделанные "Нивы"
«

"А затем осенило: почему бы не переделать "Ниву" в пикап? Все же она шустрее импортной. И отремонтировать ее в случае чего куда проще. Первую машину "пилили" дня три, потом за день справлялись. И сами вкладывались, и люди деньгами помогали. Некоторые передали свои авто безвозмездно, — вспоминает Голуб. — Уже десятки таких "Нив" отправили на фронт".

Бизнесмен убежден, что быт бойцов необходимо обустроить по максимуму. "Все устают и морально, и физически. Солдат должен быть в тепле, накормлен. И не ломать голову после боевых выходов, как и где помыться", — подчеркивает он.
Поэтому волонтеры соорудили из морских контейнеров бани. Каждая весом под три тонны, на четырех человек.
© Фото предоставил Евгений Голуб Баня
Баня
© Фото предоставил Евгений Голуб
Баня
"Со скамейками, системой вентиляции и электричеством. Сделано все качественно. Бани закапывают под землю, сверху обкладывают мешками. Так безопасно. Когда привезли на фронт первую, командир бригады передал ее отличившемуся подразделению. А ребята счастливы — живут в полевых условиях, искупаться толком негде. Слух разошелся, там очереди выстраиваются", — продолжает Голуб.
Три бани уже в зоне СВО, еще одна на подходе.
© Фото предоставил Евгений Голуб Баня в расположении у бойцов
Баня в расположении у бойцов
© Фото предоставил Евгений Голуб
Баня в расположении у бойцов

"Следует запастись терпением"

Еще одна разработка — маскировочные сети, вплетенные в сетку-рабицу. "Глава города Юрий Намлиев в свой отпуск отправился на фронт, встретился с ребятами, чтобы узнать, в чем есть нужда, — рассказывает бизнесмен. — Там захотели протянуть сеть над позициями, чтобы и от вражеских коптеров со сбросами защищала, и позиции скрывала. Намлиев, вернувшись, заказал у местного завода рабицу с маленькими ячейками. Затем волонтеры их замаскировали. Такие сети пользуются спросом".
© Фото предоставил Евгений Голуб Маскировочные сети
Маскировчные сети
© Фото предоставил Евгений Голуб
Маскировочные сети
В Донбасс волонтеры выезжают раз в месяц с гуманитарным грузом на пять-шесть миллионов. Передают и посылки от родных. В целях безопасности все проверяют.
«

"В Луге сложно найти хоть одну семью, в которой не было бы участника СВО. Потому и отклик большой, — поясняет Голуб. — У нас и школы участвуют. К примеру, на уроках труда дети шьют дождевики. Пишут письма, мастерят поделки. Дико порой видеть по новостям, что где-то запрещают обсуждать тему СВО с детьми".

© Фото предоставил Евгений Голуб Юрий Намлиев и Евгений Голуб
Юрий Намлиев и Евгений Голуб
© Фото предоставил Евгений Голуб
Юрий Намлиев и Евгений Голуб
К лужским волонтерам обращаются многие. Однако удовлетворить каждый запрос нереально. "Некоторые, конечно, обижаются. Мы, мол, "не свои, что ли". Целой армии мы помочь не сможем. Но хочется поддерживать эффективно, а не для галочки", — подчеркивает бизнесмен.
Он считает, что подобные организации должны быть во всех регионах. Боевые действия в разгаре — значит, потребности бойцов не уменьшатся.
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"Знаем, как это сложно". Кто помогает бойцам СВО вернуться в мирную жизнь
7 сентября, 08:00
 
Надежные людиЛугаДонбассРоссияПомощьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала