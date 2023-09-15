https://ria.ru/20230915/poligon-1896631723.html
Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР
Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР - РИА Новости, 15.09.2023
Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по поручению Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:06
2023-09-15T21:06
2023-09-15T21:35
безопасность
россия
дмитрий медведев
донецкая народная республика
олег осипов
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по поручению Владимира Путина посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР вблизи линии фронта, сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов."Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения", — рассказал собеседник агентства.Зампред Совбеза ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.
https://radiosputnik.ria.ru/20230910/medvedev-1895307830.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, олег осипов, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Олег Осипов, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР
Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта