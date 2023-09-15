https://ria.ru/20230915/pole-1896486626.html

СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных

СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных - РИА Новости, 15.09.2023

СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных

Следователи начали проверку информации о том, что украинские военные отправили российских военнопленных на минное поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:53

2023-09-15T11:53

2023-09-15T11:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что украинские военные отправили российских военнопленных на минное поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее источник сообщил РИА Новости, что военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Видео со зверствами, по данным собеседника, нашли в телефоне в украинском блиндаже. "Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего. При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230915/plennye-1896481410.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия