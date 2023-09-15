https://ria.ru/20230915/pole-1896486626.html
СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных
СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных - РИА Новости, 15.09.2023
СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных
Следователи начали проверку информации о том, что украинские военные отправили российских военнопленных на минное поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:53
2023-09-15T11:53
2023-09-15T11:53
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что украинские военные отправили российских военнопленных на минное поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Ранее источник сообщил РИА Новости, что военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Видео со зверствами, по данным собеседника, нашли в телефоне в украинском блиндаже. "Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего. При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230915/plennye-1896481410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных
СК проверит информации об отправленных ВСУ на минное поле российских пленных