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Поезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 15.09.2023

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, передает... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:12

2023-09-15T02:12

2023-09-15T02:22

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комсомольск-на-амуре

ким чен ын

россия

амурская область

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровская обл.), 15 сен - РИА Новости. Поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.На перрон зеленый бронепоезд прибыл в 8.50 (1.50 мск).Ранее о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре, побывает на заводах, где производится гражданская и боевая техника, сообщил Владимир Путин.Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник. Это его первый визит в нашу страну с 2019 года. На приграничной станции Хасан его встретили министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.В среду северокорейский лидер провел на космодроме Восточный переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.

https://ria.ru/20230914/peskov-1896323410.html

комсомольск-на-амуре

россия

амурская область

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в мире, комсомольск-на-амуре, ким чен ын, россия, амурская область, владимир путин, александр козлов (глава минприроды)