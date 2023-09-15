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СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале, что заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:45
2023-09-15T13:45
2023-09-15T13:48
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале, что заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене."Служба безопасности разоблачила новые преступления… блогера-миллионника Юрия Подоляки. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. Ранее СБУ уже заочно обвиняла Подоляку по пяти статьям, в том числе в госизмене. В целом украинская спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене
СБУ предъявила новые обвинения блогеру Подоляке, включая госизмену