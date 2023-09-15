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СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
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13:45 15.09.2023 (обновлено: 13:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/podolyaka-1896522274.html
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене - РИА Новости, 15.09.2023
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале, что заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:45
2023-09-15T13:48
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале, что заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене."Служба безопасности разоблачила новые преступления… блогера-миллионника Юрия Подоляки. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. Ранее СБУ уже заочно обвиняла Подоляку по пяти статьям, в том числе в госизмене. В целом украинская спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене

СБУ предъявила новые обвинения блогеру Подоляке, включая госизмену

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБлогер и военный обозреватель Юрий Подоляка
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале, что заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене.
"Служба безопасности разоблачила новые преступления… блогера-миллионника Юрия Подоляки. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
Ранее СБУ уже заочно обвиняла Подоляку по пяти статьям, в том числе в госизмене. В целом украинская спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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6 июля, 15:03
 
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