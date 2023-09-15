https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896562992.html

Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев

Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев - РИА Новости, 15.09.2023

Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев

Число дорожно-транспортных происшествий на подмосковных дорогах за восемь месяцев сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:40

2023-09-15T15:40

2023-09-15T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152609/64/1526096439_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_5204b06440d7426f8a74e6c08eb0582c.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий на подмосковных дорогах за восемь месяцев сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. За восемь минувших месяцев зафиксировано 2440 аварий с погибшими и ранеными. Как отметил зампред правительства—министр транспорта Московской области Алексей Гержик, аварийность на дорогах региона снизилась. "Число раненых также ниже на 6% по сравнению с прошлым годом, а число погибших — ниже на 1%. Самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства", — сказал Гержик. В пресс-службе уточнили, что порядка 50% всех ДТП с погибшими с начала 2023 года составили столкновения и наезды на стоящие транспортные средства. В это же время почти на 80% снизилось число наездов на велосипедистов. В целях повышения безопасности и предотвращения ДТП в Подмосковье проводят комплексную работу, в том числе обустройство дорог элементами безопасности в выявленных очагах и предочагах аварийности. Кроме того, все лето велась активная профилактическая работа в популярных местах притяжения и отдыха жителей и гостей области — сотрудники администраций округов и волонтеры призывают соблюдать ПДД, а Госавтоинспекция региона регулярно организует рейды и дежурства.

https://ria.ru/20230912/m-12-1895866256.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп