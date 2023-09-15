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Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев - РИА Новости, 15.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896562992.html
Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев
Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев - РИА Новости, 15.09.2023
Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев
Число дорожно-транспортных происшествий на подмосковных дорогах за восемь месяцев сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:40
2023-09-15T15:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
дтп
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий на подмосковных дорогах за восемь месяцев сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса региона. За восемь минувших месяцев зафиксировано 2440 аварий с погибшими и ранеными. Как отметил зампред правительства—министр транспорта Московской области Алексей Гержик, аварийность на дорогах региона снизилась. "Число раненых также ниже на 6% по сравнению с прошлым годом, а число погибших — ниже на 1%. Самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства", — сказал Гержик. В пресс-службе уточнили, что порядка 50% всех ДТП с погибшими с начала 2023 года составили столкновения и наезды на стоящие транспортные средства. В это же время почти на 80% снизилось число наездов на велосипедистов. В целях повышения безопасности и предотвращения ДТП в Подмосковье проводят комплексную работу, в том числе обустройство дорог элементами безопасности в выявленных очагах и предочагах аварийности. Кроме того, все лето велась активная профилактическая работа в популярных местах притяжения и отдыха жителей и гостей области — сотрудники администраций округов и волонтеры призывают соблюдать ПДД, а Госавтоинспекция региона регулярно организует рейды и дежурства.
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московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ДТП

Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 6% за восемь месяцев

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Автомобили на дороге
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий на подмосковных дорогах за восемь месяцев сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
За восемь минувших месяцев зафиксировано 2440 аварий с погибшими и ранеными. Как отметил зампред правительства—министр транспорта Московской области Алексей Гержик, аварийность на дорогах региона снизилась.
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"Число раненых также ниже на 6% по сравнению с прошлым годом, а число погибших — ниже на 1%. Самыми частыми ДТП с погибшими за этот период стали столкновения и наезды на стоящие транспортные средства", — сказал Гержик.
В пресс-службе уточнили, что порядка 50% всех ДТП с погибшими с начала 2023 года составили столкновения и наезды на стоящие транспортные средства. В это же время почти на 80% снизилось число наездов на велосипедистов.
В целях повышения безопасности и предотвращения ДТП в Подмосковье проводят комплексную работу, в том числе обустройство дорог элементами безопасности в выявленных очагах и предочагах аварийности.
Кроме того, все лето велась активная профилактическая работа в популярных местах притяжения и отдыха жителей и гостей области — сотрудники администраций округов и волонтеры призывают соблюдать ПДД, а Госавтоинспекция региона регулярно организует рейды и дежурства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикДТП
 
 
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