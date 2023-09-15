https://ria.ru/20230915/plennye-1896446284.html

Источник: боевики ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Источник: боевики ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат - РИА Новости, 15.09.2023

Источник: боевики ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:20

2023-09-15T07:20

2023-09-15T09:07

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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости осведомленный источник."Видео (на котором запечатлено, как отправляют на мины наших солдат. — Прим. ред.) было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", — сказал собеседник агентства, показав соответствующую запись.На предоставленном им ролике видно, как группа бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонит на поле безоружных людей в форме российской армии, произнося при этом: "Вот они пошли — "освободители", "Хорошо идут".Также одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео в направлении движения одного из российских солдат прогремел взрыв.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года опубликовали видеоролик, на котором украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе сообщала, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН заявила о 25 случаях расправы над российскими пленными со стороны ВСУ. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел против своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.

https://ria.ru/20230901/obezglavlivanie-1893754107.html

https://ria.ru/20230331/pytki-1862112193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле Военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и показал видео, которое нашли на телефоне в украинском блиндаже. 2023-09-15T07:20 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире