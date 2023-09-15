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Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита
Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита - РИА Новости, 15.09.2023
Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита
Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:51
2023-09-15T12:51
2023-09-15T12:56
россия
визит ким чен ына в россию
дмитрий песков
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов. А что касается этих всех утверждений, то опять же рекомендую вам послушать и ознакомиться с ответом президента", - сказал Песков, которого спросили, были ли подписаны какие-либо соглашения между РФ и Северной Кореей по военно-техническому сотрудничеству.Ранее лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на площадке космодрома Восточный.
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россия, визит ким чен ына в россию, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея)
Россия, Визит Ким Чен Ына в Россию, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита
Песков: Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита Ким Чен Ына