https://ria.ru/20230915/peskov-1896503538.html

Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита

Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита - РИА Новости, 15.09.2023

Песков заявил, что Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе визита

Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:51

2023-09-15T12:51

2023-09-15T12:56

россия

визит ким чен ына в россию

дмитрий песков

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов. А что касается этих всех утверждений, то опять же рекомендую вам послушать и ознакомиться с ответом президента", - сказал Песков, которого спросили, были ли подписаны какие-либо соглашения между РФ и Северной Кореей по военно-техническому сотрудничеству.Ранее лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на площадке космодрома Восточный.

https://ria.ru/20230915/kontakty-1896501791.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, визит ким чен ына в россию, дмитрий песков, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея)