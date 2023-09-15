https://ria.ru/20230915/peregovory-1896487129.html
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.09.2023
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине
В Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, президенты обменялись мнениями по самым острым темам, а также ответили на вопросы... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:55
2023-09-15T11:55
2023-09-15T13:58
владимир путин
сочи
россия
александр лукашенко
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. В Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, президенты обменялись мнениями по самым острым темам, а также ответили на вопросы журналистов. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Сотрудничество "на троих" с ПхеньяномОткрывая встречу, российский лидер сообщил, что проинформирует коллегу о состоявшемся на этой неделе саммите с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Москва, Минск и Пхеньян могут подумать о сотрудничестве "на троих".США совершают преступления чужими рукамиСамым острым вопросом Путин назвал ситуацию на украинском направлении, которую также предстоит обсудить.Отвечая на вопрос журналистов по поводу поставок Киеву американских кассетных боеприпасов, президент России отметил двойные стандарты, принятые в Вашингтоне."Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии. Она считает, эта страна, что это преступление, но себе позволяет это делать", — сказал Путин.Такую ситуацию он назвал главной проблемой международных отношений. По словам президента, не всем странам, даже считающимися союзниками США, нравится ситуация, когда их держат за статистов.О "северокорейских добровольцах"Также по просьбе журналистов российский лидер прокомментировал циркулирующие на Западе слухи, что Москва в ходе визита Ким Чен Ына хотела просить Пхеньян прислать добровольцев для участия в специальной военной операции. Такие разговоры Путин назвал "полной чушью".Он напомнил, что в России сотни тысяч граждан выразили добровольное желание принять участие в спецоперации. Несмотря на то что государство платит за это деньги, ими никак нельзя "закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения", добавил президент."Мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями", — подчеркнул он.Взаимные обязательстваГоворя о двусторонних отношениях, Путин сообщил Лукашенко, что в России завершается бюджетный процесс."У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать. <...> Мы с вами хорошо знаем: состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства. Потом, у нас есть в этой связи взаимные вопросы, обязательства", — пояснил президент.До этого Путин и Лукашенко общались 30 августа, когда российский лидер позвонил белорусскому коллеге, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.
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https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Путина и Лукашенко в Сочи
Путин встретился в Сочи с Лукашенко, пообещал рассказать ему о переговорах с Ким Чен Ыном
2023-09-15T11:55
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сочи, россия, александр лукашенко
Владимир Путин, Сочи, Россия, Александр Лукашенко
СОЧИ, 15 сен — РИА Новости.
В Сочи прошли переговоры
Владимира Путина с Александром Лукашенко, президенты обменялись мнениями по самым острым темам, а также ответили на вопросы журналистов. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Сотрудничество "на троих" с Пхеньяном
Открывая встречу, российский лидер сообщил, что проинформирует коллегу о состоявшемся на этой неделе саммите с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном
.
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Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Москва
, Минск и Пхеньян могут подумать о сотрудничестве "на троих".
США совершают преступления чужими руками
Самым острым вопросом Путин назвал ситуацию на украинском направлении, которую также предстоит обсудить.
Отвечая на вопрос журналистов
по поводу поставок Киеву американских кассетных боеприпасов, президент России отметил двойные стандарты, принятые в Вашингтоне
.
«
"Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США
применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии. Она считает, эта страна, что это преступление, но себе позволяет это делать", — сказал Путин.
Такую ситуацию он назвал главной проблемой международных отношений. По словам президента, не всем странам, даже считающимися союзниками США, нравится ситуация, когда их держат за статистов.
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О "северокорейских добровольцах"
Также по просьбе журналистов российский лидер прокомментировал циркулирующие на Западе слухи, что Москва в ходе визита Ким Чен Ына хотела просить Пхеньян прислать добровольцев для участия в специальной военной операции. Такие разговоры Путин назвал "полной чушью".
Он напомнил, что в России сотни тысяч граждан выразили добровольное желание принять участие в спецоперации. Несмотря на то что государство платит за это деньги, ими никак нельзя "закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения", добавил президент.
"Мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями", — подчеркнул он.
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Говоря о двусторонних отношениях, Путин сообщил Лукашенко, что в России завершается бюджетный процесс.
«
"У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать. <...> Мы с вами хорошо знаем: состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства. Потом, у нас есть в этой связи взаимные вопросы, обязательства", — пояснил президент.
До этого Путин и Лукашенко общались 30 августа, когда российский лидер позвонил белорусскому коллеге, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге
, а на следующий день посетили Валаам
.
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