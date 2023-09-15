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В Перми школьница получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле - РИА Новости, 15.09.2023
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15:11 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ozhogi-1896553545.html
В Перми школьница получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле
В Перми школьница получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле - РИА Новости, 15.09.2023
В Перми школьница получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле
Следователи завели уголовное дело после того, как девятилетнюю девочку ошпарило во время катания на квадроцикле, ребенок с ожогами доставлен в больницу,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:11
2023-09-15T15:11
происшествия
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пермь
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ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как девятилетнюю девочку ошпарило во время катания на квадроцикле, ребенок с ожогами доставлен в больницу, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 2 сентября в пермскую больницу обратились родители девятилетней дочери, которая получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле. Поездка была организована предпринимателем. "Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту получения ожогов малолетней во время поездки на квадроцикле", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, пермь
Происшествия, Россия, Пермь
В Перми школьница получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле

В Перми 9-летняя школьница получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как девятилетнюю девочку ошпарило во время катания на квадроцикле, ребенок с ожогами доставлен в больницу, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 2 сентября в пермскую больницу обратились родители девятилетней дочери, которая получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле. Поездка была организована предпринимателем.
«
"Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту получения ожогов малолетней во время поездки на квадроцикле", — говорится в сообщении.
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