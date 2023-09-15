https://ria.ru/20230915/otravlenie-1896443824.html

В Узбекистане госпитализировали 24 ребенка после отравления в детсаду

В Узбекистане госпитализировали 24 ребенка после отравления в детсаду - РИА Новости, 15.09.2023

В Узбекистане госпитализировали 24 ребенка после отравления в детсаду

Массовое отравление произошло в одном из детсадов Ташкентской области Узбекистана, пострадали 24 ребенка, 17 из них остаются в больнице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:22

2023-09-15T06:22

2023-09-15T06:22

узбекистан

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 15 сен – РИА Новости. Массовое отравление произошло в одном из детсадов Ташкентской области Узбекистана, пострадали 24 ребенка, 17 из них остаются в больнице, сообщает пресс-служба комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны. По данным пресс-службы, 13-14 сентября в инфекционное отделение больницы города Ангрен в Ташкентской области с признаками инфекционного отравления стали поступать дети, которые посещают один из местных детских садов "С первичным диагнозом "пищевое отравление или функциональное расстройство желудка" были госпитализированы 24 ребенка, семерым из них была оказана первичная медицинская помощь, они были отпущены домой", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Сотрудники комитета взяли анализы у заболевших детей, а также пробы пищевых продуктов, хранящихся на складе детского сада, работа которого приостановлена. По данным пресс-службы министерства дошкольного и школьного образования, состояние детей оценивается как удовлетворительное, за ними осуществляется постоянный контроль со стороны врачей.

https://ria.ru/20230914/otravlenie-1896318150.html

https://ria.ru/20230913/delo-1896144059.html

узбекистан

ташкентская область

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узбекистан, ташкентская область