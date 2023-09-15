https://ria.ru/20230915/otdykh-1896598977.html

Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11%

Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11% - РИА Новости, 15.09.2023

Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11%

Около 18 тысяч человек отдохнули этим летом в кемпингах и глемпингах Краснодарского края, при этом максимальная их заполняемость увеличилась на 11 процентов по... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:50

2023-09-15T17:50

2023-09-15T17:50

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

мостовский район

геленджик

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Около 18 тысяч человек отдохнули этим летом в кемпингах и глемпингах Краснодарского края, при этом максимальная их заполняемость увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "За летний период 2023 года в кемпингах и глемпингах Краснодарского края отдохнуло порядка 18 000 человек. Максимальная заполняемость кемпингов (глэмпингов) за летний период 2023 года составляет 89%, за аналогичный период 2022 года – 78%", - рассказали в министерстве. По данным властей, современные кемпинги и глемпинги создаются вблизи природных достопримечательностей. При этом они оборудованы не только обязательными противопожарными средствами, местами приготовления пищи и водой, но и предоставляют дополнительные услуги: аренда инвентаря, организация экскурсий, работа кафе и детских зон. Размещение возможно в палатках, тент-хаусах, шатрах, домах на колесах. В министерстве также уточнили, что сейчас на территории Кубани функционирует 93 автокемпинга, 12 из них были созданы в 2023 году благодаря субсидиям, выделенным в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Отмечается, что гости, для которых важен максимальный комфорт и уровень сервиса, предпочитают отдыхать именно в глемпингах. "Само название "глемпинг" образовано от сочетания "гламурный кемпинг". У нас в регионе одинаково востребован отдых и в кемпингах, и в глемпингах. Но есть существенное отличие - кемпинги работают только летом и не предполагают отопления. А вот глемпинги бывают всесезонные, с обогревом и ветрозащитой", - рассказали в ведомстве. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил РИА Новости, что спрос на комфортный отдых на природе стабильно растет последние три года. По его словам, такой отдых предпочитают в основном автотуристы, гости из соседних регионов, местные жители. В Краснодарском крае кемпинги и глемпинги расположены в основном в предгорной местности Абинского, Северского, Мостовского районов и на побережье Геленджика, Ейского, Туапсинского районов.

https://ria.ru/20230915/kuban-1896431339.html

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краснодарский край

мостовский район

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, вениамин кондратьев, мостовский район, геленджик