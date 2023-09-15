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Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11% - РИА Новости, 15.09.2023
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Краснодарский край
 
17:50 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/otdykh-1896598977.html
Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11%
Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11% - РИА Новости, 15.09.2023
Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11%
Около 18 тысяч человек отдохнули этим летом в кемпингах и глемпингах Краснодарского края, при этом максимальная их заполняемость увеличилась на 11 процентов по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:50
2023-09-15T17:50
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
мостовский район
геленджик
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Около 18 тысяч человек отдохнули этим летом в кемпингах и глемпингах Краснодарского края, при этом максимальная их заполняемость увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "За летний период 2023 года в кемпингах и глемпингах Краснодарского края отдохнуло порядка 18 000 человек. Максимальная заполняемость кемпингов (глэмпингов) за летний период 2023 года составляет 89%, за аналогичный период 2022 года – 78%", - рассказали в министерстве. По данным властей, современные кемпинги и глемпинги создаются вблизи природных достопримечательностей. При этом они оборудованы не только обязательными противопожарными средствами, местами приготовления пищи и водой, но и предоставляют дополнительные услуги: аренда инвентаря, организация экскурсий, работа кафе и детских зон. Размещение возможно в палатках, тент-хаусах, шатрах, домах на колесах. В министерстве также уточнили, что сейчас на территории Кубани функционирует 93 автокемпинга, 12 из них были созданы в 2023 году благодаря субсидиям, выделенным в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Отмечается, что гости, для которых важен максимальный комфорт и уровень сервиса, предпочитают отдыхать именно в глемпингах. "Само название "глемпинг" образовано от сочетания "гламурный кемпинг". У нас в регионе одинаково востребован отдых и в кемпингах, и в глемпингах. Но есть существенное отличие - кемпинги работают только летом и не предполагают отопления. А вот глемпинги бывают всесезонные, с обогревом и ветрозащитой", - рассказали в ведомстве. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил РИА Новости, что спрос на комфортный отдых на природе стабильно растет последние три года. По его словам, такой отдых предпочитают в основном автотуристы, гости из соседних регионов, местные жители. В Краснодарском крае кемпинги и глемпинги расположены в основном в предгорной местности Абинского, Северского, Мостовского районов и на побережье Геленджика, Ейского, Туапсинского районов.
https://ria.ru/20230915/kuban-1896431339.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, мостовский район, геленджик
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Мостовский район, Геленджик

Спрос на летний отдых в кемпингах и глемпингах Кубани увеличился на 11%

© Pixabay / StockSnapКемпинг
Кемпинг - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Pixabay / StockSnap
Кемпинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Около 18 тысяч человек отдохнули этим летом в кемпингах и глемпингах Краснодарского края, при этом максимальная их заполняемость увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"За летний период 2023 года в кемпингах и глемпингах Краснодарского края отдохнуло порядка 18 000 человек. Максимальная заполняемость кемпингов (глэмпингов) за летний период 2023 года составляет 89%, за аналогичный период 2022 года – 78%", - рассказали в министерстве.
По данным властей, современные кемпинги и глемпинги создаются вблизи природных достопримечательностей. При этом они оборудованы не только обязательными противопожарными средствами, местами приготовления пищи и водой, но и предоставляют дополнительные услуги: аренда инвентаря, организация экскурсий, работа кафе и детских зон. Размещение возможно в палатках, тент-хаусах, шатрах, домах на колесах.
В министерстве также уточнили, что сейчас на территории Кубани функционирует 93 автокемпинга, 12 из них были созданы в 2023 году благодаря субсидиям, выделенным в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Отмечается, что гости, для которых важен максимальный комфорт и уровень сервиса, предпочитают отдыхать именно в глемпингах.
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"Само название "глемпинг" образовано от сочетания "гламурный кемпинг". У нас в регионе одинаково востребован отдых и в кемпингах, и в глемпингах. Но есть существенное отличие - кемпинги работают только летом и не предполагают отопления. А вот глемпинги бывают всесезонные, с обогревом и ветрозащитой", - рассказали в ведомстве.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил РИА Новости, что спрос на комфортный отдых на природе стабильно растет последние три года. По его словам, такой отдых предпочитают в основном автотуристы, гости из соседних регионов, местные жители. В Краснодарском крае кемпинги и глемпинги расположены в основном в предгорной местности Абинского, Северского, Мостовского районов и на побережье Геленджика, Ейского, Туапсинского районов.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевМостовский районГеленджик
 
 
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