https://ria.ru/20230915/ospa-1896448729.html

Китай поставил оспу обезьян в один ряд с COVID-19, СПИД и птичьим гриппом

Китай поставил оспу обезьян в один ряд с COVID-19, СПИД и птичьим гриппом - РИА Новости, 15.09.2023

Китай поставил оспу обезьян в один ряд с COVID-19, СПИД и птичьим гриппом

В Китае с 20 сентября к оспе обезьян будут применяться меры профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями класса B, говорится в уведомлении... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:56

2023-09-15T07:56

2023-09-15T07:56

китай

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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. В Китае с 20 сентября к оспе обезьян будут применяться меры профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями класса B, говорится в уведомлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Как отмечается в уведомлении, опубликованном на официальном сайте комитета в пятницу, с 20 сентября 2023 года оспа обезьян будет включена в программу борьбы с инфекционными заболеваниями класса B, к ней будут применяться меры профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями класса B. Всего в Китае есть три класса инфекционных заболеваний: А, В, С. В настоящее время, в частности, к инфекционными заболеваниями класса B в Китае относится СOVID-19, класс которого был понижен с категории А в январе этого года. Кроме того, к классу B относятся, в частности, СПИД, корь, птичий грипп, туберкулёз лёгких. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20230823/ospa-1891805916.html

https://ria.ru/20230511/ospa-1871107458.html

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китай