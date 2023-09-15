https://ria.ru/20230915/osnova-1896583313.html

Эксперты назвали возможную основу взаимодействия Минска, Москвы и Пхеньяна

Эксперты назвали возможную основу взаимодействия Минска, Москвы и Пхеньяна - РИА Новости, 15.09.2023

Эксперты назвали возможную основу взаимодействия Минска, Москвы и Пхеньяна

Гуманитарное сотрудничество и экономика могут стать основной возможного формата взаимодействия Минск - Москва - Пхеньян, предложенного президентом Белоруссии... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:41

2023-09-15T16:41

2023-09-15T16:49

космос - риа наука

россия

александр лукашенко

ким чен ын

российская академия наук

минск

пхеньян

владимир путин

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гуманитарное сотрудничество и экономика могут стать основной возможного формата взаимодействия Минск - Москва - Пхеньян, предложенного президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Ранее Лукашенко на переговорах в Сочи предложил Путину подумать о "сотрудничестве на троих", имея в виду КНДР, Россию и Белоруссию. "Первым будет гуманитарное взаимодействие. Это обмен знаниями, технологиями, студентами, то есть обогащение друг друга. Второе – продовольственная и иная безопасность, промышленная кооперация, и только потом военные технологии, обмен вооружениями", - рассказал агентству глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Собеседник агентства отметил, что взаимодействие Минска и Пхеньяна может оказаться востребованным, так как КНДР заинтересована в белорусских продовольственных товарах, а в Белоруссии может появиться интерес к северокорейским вооружениям, которые "достаточно современно и в большом количестве сделаны". Кроме того, многолетняя изолированность КНДР, по словам Клинцевича, только ускорит сотрудничество и может обеспечить рост товарооборота между странами за счет способности Северной Кореи производить товары самостоятельно. "Экономика более важна (чем оборона – ред.)", - согласился с ним ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. При этом, перспективы трехстороннего формата, предложенного Лукашенко, эксперт оценивает осторожно. "Может быть какая-то координация, но ни в коем случае не организованная структура, потому что Северная Корея принципиальный противник вхождения в какие-либо военно-политические союзы", - отметил Ким. Среди препятствий, которые могут помешать развитию формата Минск - Москва - Пхеньян, эксперт назвал санкции на "почти все, что Северная Корея может продать", отсутствие необходимых средств у КНДР и способность США отслеживать грузовой поток между Россией и КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме "Восточный" с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896548721.html

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

россия

минск

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