Эксперты назвали возможную основу взаимодействия Минска, Москвы и Пхеньяна
Эксперты: экономика может стать основой для формата Минск — Москва — Пхеньян
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гуманитарное сотрудничество и экономика могут стать основной возможного формата взаимодействия Минск - Москва - Пхеньян, предложенного президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ранее Лукашенко на переговорах в Сочи предложил Путину подумать о "сотрудничестве на троих", имея в виду КНДР, Россию и Белоруссию.
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"Первым будет гуманитарное взаимодействие. Это обмен знаниями, технологиями, студентами, то есть обогащение друг друга. Второе – продовольственная и иная безопасность, промышленная кооперация, и только потом военные технологии, обмен вооружениями", - рассказал агентству глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Собеседник агентства отметил, что взаимодействие Минска и Пхеньяна может оказаться востребованным, так как КНДР заинтересована в белорусских продовольственных товарах, а в Белоруссии может появиться интерес к северокорейским вооружениям, которые "достаточно современно и в большом количестве сделаны". Кроме того, многолетняя изолированность КНДР, по словам Клинцевича, только ускорит сотрудничество и может обеспечить рост товарооборота между странами за счет способности Северной Кореи производить товары самостоятельно.
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"Экономика более важна (чем оборона – ред.)", - согласился с ним ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
При этом, перспективы трехстороннего формата, предложенного Лукашенко, эксперт оценивает осторожно. "Может быть какая-то координация, но ни в коем случае не организованная структура, потому что Северная Корея принципиальный противник вхождения в какие-либо военно-политические союзы", - отметил Ким. Среди препятствий, которые могут помешать развитию формата Минск - Москва - Пхеньян, эксперт назвал санкции на "почти все, что Северная Корея может продать", отсутствие необходимых средств у КНДР и способность США отслеживать грузовой поток между Россией и КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме "Восточный" с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.