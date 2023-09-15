https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896486237.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО

ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО - РИА Новости, 15.09.2023

ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО

Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:51

2023-09-15T11:51

2023-09-15T12:01

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.ВСУ нанесли в пятницу ракетный удар по жилому кварталу Новой Каховки. По данным властей, минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены. Один человек погиб и 12 ранены, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Сегодня боевики киевского режима в очередной раз совершили гнусное военное преступление против людей Херсонской области: с применением тяжелого натовского оружия обстреляли квартал многоэтажных домов в микрорайоне Сокол в Новой Каховке", - написал Сальдо.Пострадавшим выплатят все причитающиеся по закону деньги, сообщил он. В домах ведутся ремонтные работы.Как сообщил журналистам министр здравоохранения области Артыш Сат, в результате обстрела пострадали 12 человек, один человек погиб, это местный житель. Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу, добавил он.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230913/igrushki-1895986443.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, вооруженные силы украины, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область