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ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 15.09.2023 (обновлено: 12:01 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896486237.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО
ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО - РИА Новости, 15.09.2023
ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО
Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:51
2023-09-15T12:01
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.ВСУ нанесли в пятницу ракетный удар по жилому кварталу Новой Каховки. По данным властей, минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены. Один человек погиб и 12 ранены, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Сегодня боевики киевского режима в очередной раз совершили гнусное военное преступление против людей Херсонской области: с применением тяжелого натовского оружия обстреляли квартал многоэтажных домов в микрорайоне Сокол в Новой Каховке", - написал Сальдо.Пострадавшим выплатят все причитающиеся по закону деньги, сообщил он. В домах ведутся ремонтные работы.Как сообщил журналистам министр здравоохранения области Артыш Сат, в результате обстрела пострадали 12 человек, один человек погиб, это местный житель. Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу, добавил он.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230913/igrushki-1895986443.html
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новая каховка, вооруженные силы украины, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО

Сальдо назвал обстрел ВСУ жилого квартала в Новой Каховке гнусным преступлением

© Кадр видео очевидцаПоследствия удара по Новой Каховке
Последствия удара по Новой Каховке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара по Новой Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
ВСУ нанесли в пятницу ракетный удар по жилому кварталу Новой Каховки. По данным властей, минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены. Один человек погиб и 12 ранены, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
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"Сегодня боевики киевского режима в очередной раз совершили гнусное военное преступление против людей Херсонской области: с применением тяжелого натовского оружия обстреляли квартал многоэтажных домов в микрорайоне Сокол в Новой Каховке", - написал Сальдо.
Пострадавшим выплатят все причитающиеся по закону деньги, сообщил он. В домах ведутся ремонтные работы.
Как сообщил журналистам министр здравоохранения области Артыш Сат, в результате обстрела пострадали 12 человек, один человек погиб, это местный житель. Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу, добавил он.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская область
 
 
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