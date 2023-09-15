https://ria.ru/20230915/oon-1896436460.html
ООН будет ежемесячно оказывать помощь пострадавшим от наводнений ливийцам
ООН будет ежемесячно оказывать помощь пострадавшим от наводнений ливийцам - РИА Новости, 15.09.2023
ООН будет ежемесячно оказывать помощь пострадавшим от наводнений ливийцам
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в ближайшее время намерена ежемесячно оказывать помощь 100 тысячам человек, пострадавшим в ходе наводнений в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:35
2023-09-15T02:35
2023-09-15T02:35
дерна (муниципалитет)
ливия
красный полумесяц
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в ближайшее время намерена ежемесячно оказывать помощь 100 тысячам человек, пострадавшим в ходе наводнений в Ливии. "Планируемая чрезвычайная операция ВПП ООН будет направлена на оказание ежемесячной продовольственной помощи 100 тысячам человек в пострадавших от наводнения районах в течение трех месяцев", - говорится в заявлении на сайте организации. Отмечается, что ВПП уже начала отправлять помощь более 5 тысячам семей в Ливии. Гуманитарный груз ко вторнику получили уже порядка 2 тысяч человек в Бенгази. Представители организации тесно сотрудничают с местными властями и партнерами ООН, добавляют в заявлении. ВПП также поблагодарила ряд спонсоров, в частности, Японию и Швейцарию, выделивших средства на заготовку продовольствия для пострадавших. Ранее в среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
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дерна (муниципалитет), ливия, красный полумесяц, в мире
Дерна (муниципалитет), Ливия, Красный полумесяц, В мире
ООН будет ежемесячно оказывать помощь пострадавшим от наводнений ливийцам
ВПП ООН намерена выделять помощь 100 тысячам пострадавшим от наводнений в Ливии
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в ближайшее время намерена ежемесячно оказывать помощь 100 тысячам человек, пострадавшим в ходе наводнений в Ливии.
«
"Планируемая чрезвычайная операция ВПП ООН будет направлена на оказание ежемесячной продовольственной помощи 100 тысячам человек в пострадавших от наводнения районах в течение трех месяцев", - говорится в заявлении на сайте организации.
Отмечается, что ВПП уже начала отправлять помощь более 5 тысячам семей в Ливии. Гуманитарный груз ко вторнику получили уже порядка 2 тысяч человек в Бенгази. Представители организации тесно сотрудничают с местными властями и партнерами ООН, добавляют в заявлении.
ВПП также поблагодарила ряд спонсоров, в частности, Японию и Швейцарию, выделивших средства на заготовку продовольствия для пострадавших.
Ранее в среду мэр ливийской Дерны Абдельманам аль-Гайси заявил в эфире телеканала Al-Arabiya, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 18-20 тысяч человек. Представитель МВД назначенного парламентом правительства Ливии Тарек аль-Харраз заявил РИА Новости, что ситуация в Дерне
является катастрофической, много тел погибших находятся в море и под завалами.
По данным местного отделения Красного Полумесяца
, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии
превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.
Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
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