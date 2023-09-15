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Выпускники военных училищ едут в Донбасс с учетом опыта СВО, сообщил офицер
Выпускники военных училищ едут в Донбасс с учетом опыта СВО, сообщил офицер - РИА Новости, 15.09.2023
Выпускники военных училищ едут в Донбасс с учетом опыта СВО, сообщил офицер
Выпускники российских военных училищ 2023 года прибывают в зону проведения спецоперации, они подготовлены по программе обучения с введенными новшествами и... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:09
2023-09-15T06:09
2023-09-15T06:09
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СОЛЕДАР (ДНР), 15 сен - РИА Новости. Выпускники российских военных училищ 2023 года прибывают в зону проведения спецоперации, они подготовлены по программе обучения с введенными новшествами и боевым опытом педагогического состава, рассказал РИА Новости офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, также выпускник текущего года с позывным "Барс". "Я - командир взвода танкового батальона - выпускник 2023 года. Выпуск у меня был 29 апреля (текущего года - ред.), после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО", - рассказал молодой офицер. "Барс" отметил, что преподавательский состав из училища отправлялся в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы получить больше опыта в действующих боевых подразделениях. "То есть они прибывали из зоны специальной военной операции и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия. К примеру, у нас проводились занятия по тактической маскировке, а также тактика боя изменилась. Были внесены определенные новшества", - добавил командир.
https://ria.ru/20230908/drova-1894976190.html
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донбасс, россия, безопасность
Донбасс, Россия, Безопасность
Выпускники военных училищ едут в Донбасс с учетом опыта СВО, сообщил офицер
Российский офицер: выпускники военных училищ едут в Донбасс с учетом опыта СВО
СОЛЕДАР (ДНР), 15 сен - РИА Новости. Выпускники российских военных училищ 2023 года прибывают в зону проведения спецоперации, они подготовлены по программе обучения с введенными новшествами и боевым опытом педагогического состава, рассказал РИА Новости офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, также выпускник текущего года с позывным "Барс".
"Я - командир взвода танкового батальона - выпускник 2023 года. Выпуск у меня был 29 апреля (текущего года - ред.), после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО", - рассказал молодой офицер.
"Барс" отметил, что преподавательский состав из училища отправлялся в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы получить больше опыта в действующих боевых подразделениях.
"То есть они прибывали из зоны специальной военной операции и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия. К примеру, у нас проводились занятия по тактической маскировке, а также тактика боя изменилась. Были внесены определенные новшества", - добавил командир.
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