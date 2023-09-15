https://ria.ru/20230915/obstrely-1896457313.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки - РИА Новости, 15.09.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 80 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область около 80 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:35

2023-09-15T09:35

2023-09-15T09:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область около 80 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В пятницу губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 14 сентября: обстрелам подверглись три приграничных района, общее число выпущенных снарядов составило 81, в том числе 4 взрывных устройства были сброшены с беспилотников. С начала воскресенья регион подвергался высокой интенсивности обстрелов, среднее количество выпущенных снарядов в день составляло 126. Однако к четвергу заметно небольшое снижение интенсивности. "В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено 5 минометных снарядов, по селу Зиборовка – 4 артиллерийских снаряда, по селам Терезовка и Середа – по три минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Из гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 29 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Красный Хутор, Нехотеевка, Щетиновка и Черемошное выпущено в сумме 31 артиллерийский снаряд. В селе Солнцевка с дрона сброшено одно взрывное устройство. В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка с дрона сброшено два осколочных боеприпаса, также село Теребрено обстреляли два раза из артиллерии. По данным Гладкова, в четверг в результате украинских обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896218984.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков