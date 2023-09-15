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При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами

При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами - РИА Новости, 15.09.2023

При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами

Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:35

2023-09-15T17:35

2023-09-15T17:35

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в видео, размещенном в телеграм-канале администрации округа. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжёлого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По последним данным минздрава, погиб 1 человек и 15 ранено. "В 9.20 по жилым кварталам нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами", - сказал Леонтьев.Плиты перекрытия, балконы, двери и окна жилого дома уничтожены, показал на видео Леонтьев. Все поражающие элементы, по его словам, из вольфрама.

новая каховка

херсонская область

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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке 2023-09-15T17:35 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, вооруженные силы украины, видео