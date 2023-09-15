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При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами - РИА Новости, 15.09.2023
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами
Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:35
2023-09-15T17:35
2023-09-15T17:35
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в видео, размещенном в телеграм-канале администрации округа. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжёлого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По последним данным минздрава, погиб 1 человек и 15 ранено. "В 9.20 по жилым кварталам нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами", - сказал Леонтьев.Плиты перекрытия, балконы, двери и окна жилого дома уничтожены, показал на видео Леонтьев. Все поражающие элементы, по его словам, из вольфрама.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
2023-09-15T17:35
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами
Леонтьев: ударившая по Новой Каховке ракета была начинена поражающими элементами