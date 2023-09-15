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При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896596556.html
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами - РИА Новости, 15.09.2023
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами
Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:35
2023-09-15T17:35
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в видео, размещенном в телеграм-канале администрации округа. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжёлого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По последним данным минздрава, погиб 1 человек и 15 ранено. &quot;В 9.20 по жилым кварталам нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами&quot;, - сказал Леонтьев.Плиты перекрытия, балконы, двери и окна жилого дома уничтожены, показал на видео Леонтьев. Все поражающие элементы, по его словам, из вольфрама.
новая каховка
херсонская область
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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
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новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в видео, размещенном в телеграм-канале администрации округа.
2023-09-15T17:35
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При обстреле Новой Каховки ВСУ применили ракету с поражающими элементами

Леонтьев: ударившая по Новой Каховке ракета была начинена поражающими элементами

© Кадр видео очевидцаПоследствия удара по Новой Каховке
Последствия удара по Новой Каховке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара по Новой Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Ракета, которой ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области, была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в видео, размещенном в телеграм-канале администрации округа.
Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжёлого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По последним данным минздрава, погиб 1 человек и 15 ранено.
«

"В 9.20 по жилым кварталам нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами", - сказал Леонтьев.

Плиты перекрытия, балконы, двери и окна жилого дома уничтожены, показал на видео Леонтьев. Все поражающие элементы, по его словам, из вольфрама.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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