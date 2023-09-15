https://ria.ru/20230915/niger-1896523491.html

СМИ: в Нигере в 2024 году может произойти новый переворот

СМИ: в Нигере в 2024 году может произойти новый переворот - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: в Нигере в 2024 году может произойти новый переворот

В Нигере в 2024 году может произойти новый переворот, сообщает газета New York Times со ссылкой на нигерских и западных дипломатов. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:48

2023-09-15T13:48

2023-09-15T13:48

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

военный переворот в нигере

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Нигере в 2024 году может произойти новый переворот, сообщает газета New York Times со ссылкой на нигерских и западных дипломатов. По словам источников, у взявших в стране власть генералов нет единого мнения по поводу стратегии управления. "В предстоящем году, вероятно, произойдет новый переворот", - говорится в сообщении издания. При этом многие жители столицы Нигера Ниамей заявили New York Times, что будут защищать мятежников, в частности, в случае вмешательства других стран. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230914/niger-1896412420.html

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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, военный переворот в нигере, переворот в нигере — 2023