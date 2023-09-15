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Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит нефти - РИА Новости, 15.09.2023
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17:37 15.09.2023 (обновлено: 17:38 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/neft-1896597361.html
Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит нефти
Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит нефти - РИА Новости, 15.09.2023
Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что злится на украинские компании, которые повышают плату за транзит российской нефти, из-за... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:37
2023-09-15T17:38
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
в мире
экономика
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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что злится на украинские компании, которые повышают плату за транзит российской нефти, из-за чего в Венгрии растет инфляция, однако "несчастные" украинцы воюют без денег и почти без оружия, поэтому вынуждены просить деньги везде. "Украинцы повышают плату за транзит нефти, необходимой для бензина, мы вынуждены закупать топливо по цене в 3,5 раза выше. По быстрым подсчетам, это на 48 миллиардов форинтов (125 миллионов евро) больше", - сказал Орбан. Он отметил, что венгерские компании были вынуждены поднять цены на бензин, что привело к росту инфляции на 0,5% за последние месяцы. Венгерский премьер сообщил, что испытывает "противоречивые чувства" в этой ситуации: с одной стороны, он "злится" из-за ухудшения финансового положения венгров, а с другой стороны "несчастные украинцы" сражаются "не имея денег и едва имея оружие", двигаясь при этом "не в сторону мира, а в сторону продолжения войны". При этом Орбан подчеркнул, что ЕС уже выделил Украине за полтора года более 730 миллионов евро, что, наряду с ошибочными антироссийскими санкциями, серьезно ухудшило экономическую ситуацию в Европе. По его словам, "решающие инструменты находятся в руках США" и многое будет зависеть от президентских выборов в стране. "По-моему, Америка еще не решила, с чем действующий президент хочет идти на выборы, с программой дальнейшего продолжения украинской войны при поддержке Запада или политическим успехом её завершения", - добавил Орбан. Ранее Орбан отмечал, что Киев своеобразно просит о помощи, не проявляя порядочности, но используя моральный шантаж. Премьер Венгрии ранее неоднократно заявлял, что мир на Украине наступит, когда этого захотят США. По его словам, весь мир задается вопросом, почему Вашингтон этого не желает. Орбан также ранее заявил, что Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. По его словам, население Европы стремится к мирному урегулированию на Украине, поэтому правительства, которые сильно вовлечены в конфликт, поставляя деньги и оружие Киеву, будут заменены по итогам выборов.
https://ria.ru/20230913/vengriya-1895985494.html
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украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире, экономика
Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире, Экономика
Орбан заявил, что злится на Украину из-за повышения платы за транзит нефти

Орбан заявил, что злится на Киев за повышение платы за транзит нефти в Венгрию

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что злится на украинские компании, которые повышают плату за транзит российской нефти, из-за чего в Венгрии растет инфляция, однако "несчастные" украинцы воюют без денег и почти без оружия, поэтому вынуждены просить деньги везде.
"Украинцы повышают плату за транзит нефти, необходимой для бензина, мы вынуждены закупать топливо по цене в 3,5 раза выше. По быстрым подсчетам, это на 48 миллиардов форинтов (125 миллионов евро) больше", - сказал Орбан.
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Он отметил, что венгерские компании были вынуждены поднять цены на бензин, что привело к росту инфляции на 0,5% за последние месяцы.
Венгерский премьер сообщил, что испытывает "противоречивые чувства" в этой ситуации: с одной стороны, он "злится" из-за ухудшения финансового положения венгров, а с другой стороны "несчастные украинцы" сражаются "не имея денег и едва имея оружие", двигаясь при этом "не в сторону мира, а в сторону продолжения войны".
При этом Орбан подчеркнул, что ЕС уже выделил Украине за полтора года более 730 миллионов евро, что, наряду с ошибочными антироссийскими санкциями, серьезно ухудшило экономическую ситуацию в Европе.
По его словам, "решающие инструменты находятся в руках США" и многое будет зависеть от президентских выборов в стране. "По-моему, Америка еще не решила, с чем действующий президент хочет идти на выборы, с программой дальнейшего продолжения украинской войны при поддержке Запада или политическим успехом её завершения", - добавил Орбан.
Ранее Орбан отмечал, что Киев своеобразно просит о помощи, не проявляя порядочности, но используя моральный шантаж.
Премьер Венгрии ранее неоднократно заявлял, что мир на Украине наступит, когда этого захотят США. По его словам, весь мир задается вопросом, почему Вашингтон этого не желает.
Орбан также ранее заявил, что Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. По его словам, население Европы стремится к мирному урегулированию на Украине, поэтому правительства, которые сильно вовлечены в конфликт, поставляя деньги и оружие Киеву, будут заменены по итогам выборов.
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