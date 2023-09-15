https://ria.ru/20230915/neft-1896537806.html

Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель

Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель - РИА Новости, 15.09.2023

Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель

Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:33

2023-09-15T14:33

2023-09-15T14:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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цены на нефть

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 11,58 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила 77,03 доллара за баррель, или 562,3 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 88,61 доллара", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 70,33 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated - 84,23 доллара, то есть скидка достигала 13,9 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подорожала на 9,5%. Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.

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экономика, urals, brent, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)