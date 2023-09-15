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Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель
Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель - РИА Новости, 15.09.2023
Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель
Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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цены на нефть
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 88,61 доллара за баррель; таким образом, дисконт на российскую нефть за этот период составил в среднем 11,58 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила 77,03 доллара за баррель, или 562,3 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 88,61 доллара", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Месяцем ранее средняя цена нефти Urals составляла 70,33 доллара за баррель, а стоимость нефти North Sea Dated - 84,23 доллара, то есть скидка достигала 13,9 доллара за баррель. Российская нефть за отчетный период подорожала на 9,5%. Котировка North Sea Dated рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.
https://ria.ru/20230906/peresmotr-1894614549.html
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экономика, urals, brent, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Urals, Brent, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Средняя цена нефти Urals составила 77 долларов за баррель
Цена нефти Urals с 15 августа по 14 сентября составила 77,03 доллара за баррель