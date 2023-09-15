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Жителю Орловской области дали 13 лет колонии за 67 килограммов наркотиков - РИА Новости, 15.09.2023
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17:52 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/narkotiki-1896599676.html
Жителю Орловской области дали 13 лет колонии за 67 килограммов наркотиков
Жителю Орловской области дали 13 лет колонии за 67 килограммов наркотиков - РИА Новости, 15.09.2023
Жителю Орловской области дали 13 лет колонии за 67 килограммов наркотиков
Жителя Орловской области осудили на 13 лет колонии за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, в багажнике его автомобиля обнаружили 67... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:52
2023-09-15T17:52
происшествия
орловская область
брянский областной суд
брянская область
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Жителя Орловской области осудили на 13 лет колонии за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, в багажнике его автомобиля обнаружили 67 килограммов различных запрещенных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области. "Вступил в законную силу приговор Суземского районного суда от 16 июня 2023 года, которым на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей житель Орловской области осужден по части 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в июне 2022 года мужчина подобрал пакеты с 67 килограммами различных наркотических средств и поместил их в багажник своего автомобиля, где хранил до задержания сотрудниками полиции. Наркотические средства были изъяты. "Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом принято решение о конфискации принадлежащего осужденному транспортного средства, которое он использовал как орудие преступления", - отмечается в сообщении. Уточняется, что осужденный и его защитник, не согласившись с приговором, подали на апелляцию, но Брянский областной суд жалобы отклонил, а приговор оставил без изменения.
https://ria.ru/20230914/sizo-1896365626.html
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происшествия, орловская область, брянский областной суд, брянская область, здоровье - общество, россия
Происшествия, Орловская область, Брянский областной суд, Брянская область, Здоровье - Общество, Россия
Жителю Орловской области дали 13 лет колонии за 67 килограммов наркотиков

Житель Орловской области получил 13 лет колонии за 67 килограммов наркотиков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Жителя Орловской области осудили на 13 лет колонии за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, в багажнике его автомобиля обнаружили 67 килограммов различных запрещенных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.
«
"Вступил в законную силу приговор Суземского районного суда от 16 июня 2023 года, которым на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей житель Орловской области осужден по части 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в июне 2022 года мужчина подобрал пакеты с 67 килограммами различных наркотических средств и поместил их в багажник своего автомобиля, где хранил до задержания сотрудниками полиции. Наркотические средства были изъяты.
«
"Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом принято решение о конфискации принадлежащего осужденному транспортного средства, которое он использовал как орудие преступления", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что осужденный и его защитник, не согласившись с приговором, подали на апелляцию, но Брянский областной суд жалобы отклонил, а приговор оставил без изменения.
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