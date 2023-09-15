https://ria.ru/20230915/mts-1896442936.html

МТС запустила волоконно-оптическую линию на остров Русский во Владивостоке

МТС запустила волоконно-оптическую линию на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 15.09.2023

МТС запустила волоконно-оптическую линию на остров Русский во Владивостоке

МТС запустила в работу волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяжённостью 38 километров между материковой частью Владивостока и островом Русский, сообщили... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T05:58

2023-09-15T05:58

2023-09-15T05:58

владивосток

русский (остров)

мтс

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. МТС запустила в работу волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяжённостью 38 километров между материковой частью Владивостока и островом Русский, сообщили РИА Новости в компании. "Запуск ВОЛС позволит увеличить емкость сети и скорости мобильного интернета для абонентов и корпоративных клиентов, а также обеспечит отказоустойчивую работу сети на островной территории... Уникальность объекта в том, что часть линии связи проходит внутри технически сложного инженерного сооружения - вантового моста над проливом Босфор Восточный длиной 3100 метров. Общая продолжительность ВОЛС составляет более 38 километров", - сказал собеседник. По его словам, ВОЛС соединяет дата-центр компании во Владивостоке с кампусом Дальневосточного федерального университета на острове. Линия заходит во все 23 корпуса вуза. ВОЛС в том числе позволит внедрить на территории Русского инновационные возможности МТС: умное видеонаблюдение и видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии, добавили в компании.

https://ria.ru/20230913/primore-1896018748.html

владивосток

русский (остров)

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владивосток, русский (остров), мтс, дальневосточный федеральный университет