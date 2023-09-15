Власти Адыгеи рассказали о военно-патриотической работе с молодежью
© Фото : пресс-служба главы республики АдыгеяВласти Адыгеи рассказали о военно-патриотической работе с молодежью
МАЙКОП, 15 сен — РИА Новости. Школьники и студенты профтехучилищ в Адыгее в рамках допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи обучаются основам воинской службы, сообщает пресс-службе республиканского правительства.
Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в режиме видеосвязи провел заседание с властями регионов округа, на котором обсуждалась работа по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодёжи. От Адыгеи в нем принял участие глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении.
Устинов поручил регионам ЮФО избавиться от формализма в военно-патриотическом воспитании, усилить работу по увековечению памяти новых героев - участников специальной военной операции, по поддержке структур ДОСААФ и в короткие сроки завершить исполнение поручения главы государства о создании самостоятельных органов власти, ответственных за реализацию молодёжной политики.
По данным властей Адыгеи, специальный комитет, занимающийся реализацией государственной молодежной политики, был создан в республике еще в октябре 2022 года. В республике ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, а региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" сегодня представлено во всех муниципалитетах Адыгеи, в его отрядах насчитывается более пяти тысяч юношей и девушек.
"В Адыгее система допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи включает обучение основам воинской службы на базе школ и учреждений СПО, для учащихся школ и студентов образовательных учреждений среднего звена проводятся ежегодные учебные сборы. Региональный Центр ДОСААФ осуществляет обучение молодежи военно-учетным специальностям и специальностям массовых технических профессий, проводит уроки мужества, дни открытых дверей, встречи с ветеранами, автопробеги и экспедиции по местам боевой славы", - указали в пресс-службе.
Ежегодно с участием волонтёров проводится более 320 мероприятий патриотической направленности.