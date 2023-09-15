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В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 15.09.2023
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18:41 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/mo-1896609224.html
В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку
В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 15.09.2023
В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлен заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление черноморской зерновой инициативы с "разумным подходом". РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:41
2023-09-15T18:41
турция
россия
анкара (провинция)
сергей лавров
владимир путин
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
оон
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлен заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление черноморской зерновой инициативы с "разумным подходом". Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. "Мы продолжаем наши конструктивные инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при координации нашей страны с инициативами нашего президента и внесло большой вклад в преодоление зернового кризиса своей эффективностью. Мы надеемся, что эта инициатива будет вновь реализована на практике при разумном подходе, и что эта война между нашими соседями закончится как можно скорее", - приводит слова Гюлена государственный телеканал TRT Haber. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230914/vozvrat-1896399356.html
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турция, россия, анкара (провинция), сергей лавров, владимир путин, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, оон, зерновая сделка, в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), Сергей Лавров, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Зерновая сделка, В мире
В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку

В МО Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку с "разумным подходом"

© iStock.com / blooduaКрепость Хисар в Анкаре, Турция
Крепость Хисар в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© iStock.com / bloodua
Крепость Хисар в Анкаре, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлен заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление черноморской зерновой инициативы с "разумным подходом".
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
США надеются, что Гутерреш добьется возврата России в зерновую сделку
14 сентября, 19:16
"Мы продолжаем наши конструктивные инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при координации нашей страны с инициативами нашего президента и внесло большой вклад в преодоление зернового кризиса своей эффективностью. Мы надеемся, что эта инициатива будет вновь реализована на практике при разумном подходе, и что эта война между нашими соседями закончится как можно скорее", - приводит слова Гюлена государственный телеканал TRT Haber.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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ТурцияРоссияАнкара (провинция)Сергей ЛавровВладимир ПутинАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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