https://ria.ru/20230915/mo-1896609224.html

В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку

В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 15.09.2023

В Минобороны Турции заявили о желании возобновить зерновую сделку

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлен заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление черноморской зерновой инициативы с "разумным подходом". РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:41

2023-09-15T18:41

2023-09-15T18:41

турция

россия

анкара (провинция)

сергей лавров

владимир путин

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

оон

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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлен заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление черноморской зерновой инициативы с "разумным подходом". Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. "Мы продолжаем наши конструктивные инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было реализовано при координации нашей страны с инициативами нашего президента и внесло большой вклад в преодоление зернового кризиса своей эффективностью. Мы надеемся, что эта инициатива будет вновь реализована на практике при разумном подходе, и что эта война между нашими соседями закончится как можно скорее", - приводит слова Гюлена государственный телеканал TRT Haber. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230914/vozvrat-1896399356.html

https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html

турция

россия

анкара (провинция)

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