https://ria.ru/20230915/mirotvorets-1896468928.html

МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец"

МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец" - РИА Новости, 15.09.2023

МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец"

Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" — очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать, заявил в пятницу замглавы РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:47

2023-09-15T10:47

2023-09-15T11:02

ким чен ын

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

михаил галузин

кндр (северная корея)

сайт "миротворец"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" — очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех, но эта попытка тщетная, как и все, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят", — сказал Галузин журналистам.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

россия

украина

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ким чен ын, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, михаил галузин, кндр (северная корея), сайт "миротворец"