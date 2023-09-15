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МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец" - РИА Новости, 15.09.2023
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10:47 15.09.2023 (обновлено: 11:02 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/mirotvorets-1896468928.html
МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец"
МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец" - РИА Новости, 15.09.2023
МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец"
Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" — очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать, заявил в пятницу замглавы РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:47
2023-09-15T11:02
ким чен ын
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
михаил галузин
кндр (северная корея)
сайт "миротворец"
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" — очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех, но эта попытка тщетная, как и все, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят", — сказал Галузин журналистам.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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ким чен ын, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, михаил галузин, кндр (северная корея), сайт "миротворец"
Ким Чен Ын, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Михаил Галузин, КНДР (Северная Корея), Сайт "Миротворец"
МИД России прокомментировал попадание Ким Чен Ына на "Миротворец"

Галузин назвал внесение Ким Чен Ына на "Миротворец" тщетной попыткой запугать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец" — очередная провокация киевского режима и попытка всех запугать, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Это очередная провокация киевского режима, попытка запугать нас всех, но эта попытка тщетная, как и все, что делает сайт "Миротворец" и те представители киевского режима, которые за ним стоят", — сказал Галузин журналистам.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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Ким Чен ЫнРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаМихаил ГалузинКНДР (Северная Корея)Сайт "Миротворец"
 
 
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