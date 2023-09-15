https://ria.ru/20230915/mirotvorets-1896459773.html
Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца"
Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 15.09.2023
Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца"
Глава КНДР Ким Чен Ын попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", свидетельствуют данные сайта. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:56
2023-09-15T09:56
2023-09-15T11:40
ким чен ын
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава КНДР Ким Чен Ын попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", свидетельствуют данные сайта."Ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления", — указано на сайте в качестве причин внесения политика в базу данных.Северокорейского лидера внесли на сайт 6 сентября 2023 года.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых разглашает данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта ресурса также внесли сведения о некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.Ким Чен Ын не первый иностранный лидер, которого вносят в базу "Миротворца". В свое время в списке оказались президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также в базу вносились другие высокопоставленные лица: экс-президент Болгарии Георгий Пырванов, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.Нескольких лиц, внесенных в скандальную базу, убили. Среди них замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислав Ржицкий, известный журналист и писатель Олесь Бузина.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ким Чен Ын, В мире, Украина, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца"
Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец"