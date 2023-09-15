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СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН
СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что рассчитывает на Генассамблее ООН встретиться с главой российского МИД... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:30
2023-09-15T19:30
2023-09-15T19:31
в мире
венгрия
мюнстер
будапешт
сергей лавров
петер сийярто
оон
генеральная ассамблея оон
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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что рассчитывает на Генассамблее ООН встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает агентство MTI. "Министр подчеркнул важность сохранения диалога и сообщил, что встретится со своими иранским и российским коллегами на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе", - говорится в сообщении. В пятницу Сийярто принял участие в конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны, где заявил, что Будапешт по-прежнему привержен расширению Авраамских соглашений, нормализующих отношения между Израилем и рядом арабских стран, и готов участвовать в расширении этого процесса. В июне Сийярто заявил, что поддерживает контакты с Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
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в мире, венгрия, мюнстер, будапешт, сергей лавров, петер сийярто, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Венгрия, Мюнстер, Будапешт, Сергей Лавров, Петер Сийярто, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН
MTI: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым на ГА ООН