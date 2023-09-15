https://ria.ru/20230915/mid-1896616368.html

СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН

СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: глава МИД Венгрии заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что рассчитывает на Генассамблее ООН встретиться с главой российского МИД... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:30

2023-09-15T19:30

2023-09-15T19:31

в мире

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мюнстер

будапешт

сергей лавров

петер сийярто

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генеральная ассамблея оон

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что рассчитывает на Генассамблее ООН встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает агентство MTI. "Министр подчеркнул важность сохранения диалога и сообщил, что встретится со своими иранским и российским коллегами на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе", - говорится в сообщении. В пятницу Сийярто принял участие в конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны, где заявил, что Будапешт по-прежнему привержен расширению Авраамских соглашений, нормализующих отношения между Израилем и рядом арабских стран, и готов участвовать в расширении этого процесса. В июне Сийярто заявил, что поддерживает контакты с Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

https://ria.ru/20230913/zasedanie-1896015783.html

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венгрия

мюнстер

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в мире, венгрия, мюнстер, будапешт, сергей лавров, петер сийярто, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз